El jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, declarado en rebeldía contra el Ministerio de Defensa ruso, afirma tener bajo control el Estado Mayor ruso en la ciudad de Rostov, en el sur del país. Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, denuncia una "puñalada por la espalda", mientras que el Ejército ruso promete "garantizar la seguridad" de los combatientes de Wagner si ponen fin a su rebelión. Putin califica la rebelión armada del jefe mercenario de_"traición"_ y "amenaza mortal" para el Estado ruso y promete "defender al pueblo" y a Rusia. Putin asegura que "no permitirá" una "guerra civil", y llama a la "unidad". Asegura que los "traidores" serán "castigados". Según una agencia bielorrusa, Putin ha hablado por teléfono con su aliado Alexandr Lukashenko tras la rebelión del Grupo Wagner.

El jefe del Grupo Wagner ha respondido a Putin que no es un traidor y que no se entregará.

Uno de los asesores del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, da por comenzada la "guerra civil" en Rusia.

Putin admite que la situación es "difícil" en Rostov, donde se encuentra el grupo Wagner.

En un vídeo publicado en su cuenta de Telegram, Prigozhin afirma: "Estamos en el Estado Mayor, 7.30 hora de Moscú (04.30 GMT), controlamos las instalaciones militares de Rostov, incluyendo el aeródromo".

Señaló que "los aviones parten normalmente a las misiones de combate. La aviación médica también sale. No hay ningún problema. Lo único que hacemos es impedir que la aviación de asalto nos bombardee y garantizar que bombardee a los ucranianos".

"El puesto de mando principal trabaja normalmente, no hay ningún problema, ni un solo oficial ha sido separado (de sus funciones). Por eso, si les cuentan que Wagner entorpeció el trabajo y por eso en el frente se derrumbó algo, sepan que no fue por esto", dijo.

"Cuando vinimos aquí, confirmamos muchas cosas. Una gran cantidad de territorio perdido, de soldados muertos, de tres a cuatro veces más de lo que se eleva en documentos (a la Presidencia rusa), y lo que se informa es diez veces menos que lo que dice la televisión", denunció.

Las bajas rusas ascienden algunos días hasta las 1000, según Prigozhin

Según Prigozhin, las bajas ascienden algunos días hasta las mil, entre ellas "muertos, desaparecidos, heridos y los llamados 'desertores' que se niegan a combatir no porque se acobarden, sino por no tener otra salida: ni tienen municiones, no tienen mando".

"El jefe del Estado Mayor huyó de aquí en cuanto supo que nos acercábamos al edificio", añadió.

Moscú introduce medidas antiterroristas

Rusia ha introducido medidas antiterroristas en la capital y en la región de Moscú, después de que Prigozhin se declarara en rebeldía con el mando militar del Ministerio ruso de Defensa para acabar con el "caos" que supone la guerra en Ucrania.

Mientras el presidente francés, Emmanuel Macron,"sigue de cerca la situación", al igual que Berlín_,_Bruselas considera que la rebelión del Grupo Wagner es "un asunto interno" de Rusia. Letonia "sigue de cerca" la situación y evalúa "medidas adicionales" de seguridad. Finlandia y Suecia han expresado su preocupación ante la situación en Rusia, tras la rebelión proclamada por el jefe del grupo de mercenarios Wagner, lo que para Helsinki refleja las divisiones en sus fuerzas armadas.

La OTAN, por su parte, ha señalado que está "monitorizando" la situación en Rusia.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha instado a todas las partes a ser "responsables" y "proteger a los civiles".

La Casa Blanca esta "monitarizando" la situación en Rusia

Tambien la Casa Blanca se encuentra "monitorizando" la situación en Rusia y el presidente estadounidense, Joe Biden, está siendo informado a medida que el jefe del grupo de mercenarios rusos Wagner, Yevgueni Prigozhin, endurece su retórica contra el Ministerio de Defensa de Rusia.