La guerra en Ucrania, la pandemia y la crisis del sector aéreo del verano pasado son escenarios que han afectado al sector turismo. La transición digital, de la mano con la inteligencia artificial, son parte de la solución. Euronews habló con el comisionado europeo Thierry Breton.

¿Cuál será el destino del sector turístico en Europa? Los trabajadores de este sector se reunieron en Bruselas, en el marco de la Cumbre sobre el Destino de Europa. Su objetivo: revisar cómo hacer frente a los problemas que se avecinan con la ajetreada temporada de verano de este año.

Para dialogar al respecto, y de la transición ecológica y digital, Euronews se reunió con Thierry Breton, comisario europeo responsable del Mercado Interior y el Turismo.

Esta conversación versó sobre el panorama del sector del turismo con el escenario de la guerra en Ucrania, el impacto que tuvo el sector turístico el verano pasado-con largas colas en los aeropuertos y huelgas de controladores aéreos-; y cómo la transición digital tendrá un rol fundamental en la mejora de este sector.

La pandemia deja al descubierto la importancia del sector turismo

Es un hecho que el sector del turismo se vio muy afectado por la pandemia, por lo que la reacción tuvo que ser inmediata en este escenario. Para Thierry Breton la acción conjunta europea es de admirar, y es gracias también a la inyección financiera de NextGenerationEU.

La lección aprendida en esta pandemia es que se hizo evidente el gran aporte del sector turismo. Por lo que le preguntamos a Breton, ¿cuál es ahora el reto del sector?, ¿es lo ecológico?

La transición ecológica y digital dentro del sector turismo

El comisario europeo no dudó en enfatizar que aportar por lo ecológico es una de las prioridades. Observa de manera positiva al sector del turismo, al ver la cantidad de reservas y la demanda turística.

"Creo que el mayor desafío hoy en día son probablemente las habilidades y la gente. No tenemos suficientes nuevos talentos para acoger y organizar esta importante tendencia de la que vamos a disfrutar", comenta Breton.

En cuanto al reto de la transición digital, el comisario europeo sostuvo que esto aumentará la seguridad para el sector y también para los turistas; por lo que sería una ventaja en ambos sentidos.

El rol de la inteligencia artificial

La inteligencia artificial también será parte de la renovación de este sector en el continente.

Ahora somos el primer continente que cuenta con estas normas, y la inteligencia artificial también forma parte de ello. Somos un continente abierto, pero estas son nuestras reglas y ahora estas reglas serán la Ley Thierry Breton Comisario europero responsable del Mercado Interior y el Turismo.

Para Breton fue esencial organizar el espacio digital, para modernizarlo. Según explicó, para hacerlo todo de manera leal y legal, se tuvo en cuenta Ley de Gobernanza de Datos; la Ley de Servicios Digitales, para organizar las redes sociales; y la Ley de Mercado Digital.

"Ahora somos el primer continente que cuenta con estas normas, y la inteligencia artificial también forma parte de ello. Somos un continente abierto, pero estas son nuestras reglas y ahora estas reglas serán la Ley", explica Breton.

El comisario europeo también aclara que como la tecnología tiende a evolucionar tan rápido, hay posibilidades de actualizar la Ley siempre, y estar siempre al día.

El reto con las nuevas regulaciones digitales

Al reforzar las normas de la Unión Europea, la pregunta sería la situación de aquellas empresas que podrían verse amenazadas por estas, y que tal vez piensen la posibilidad de irse de Europa, al encontrar una legislación dispendiosa.

Con respecto a esta posible problemática, Thierry Breton asegura que nadie puede permitirse no estar en ese mercado, al ser el mayor mercado digital del mundo.

"Yo mismo he sido, director general, y nunca diré: 'no quiero entrar en este mercado porque me resulta demasiado difícil seguir las reglas'. Las reglas son las reglas. Los políticos estamos aquí para establecer las normas que garanticen, cuando lo creamos importante, la forma en que nuestros conciudadanos viven en este o aquel lugar, y las empresas están aquí para seguir las normas", expresa con vehemencia Breton.

¿Cómo será el proceso con las pymes del turismo?

Las Pymes son relevantes en el sector turismo, por lo que indagamos sobre cómo sería toda esta revolución digital para estas empresas.

"Nosotros en Europa con EuroHPC, hemos desarrollado el mayor sistema de informática de alto rendimiento para superordenadores. Esta infraestructura permitirá a grandes y pequeñas empresas tener acceso a esta potencia informática, para desarrollar datos de formación sobre esos algoritmos específicos del turismo", señaló Breton.

El comisario europeo asegura que se conoce la extrema importancia que tienen las Pymes para el ecosistema turístico, por lo que hay una herramienta específica para estas empresas, que se tiene previsto para el próximo otoño.

¿Cómo afecta la guerra en Ucrania al sector turismo?

Con la volátil situación geopolítica en Europa, es necesario indagarse sobre el impacto de la guerra en Ucrania y las sanciones, en el sector del turismo.

Sabemos que estas tensiones desempeñan y desempeñarán un papel importante, también en el turismo, por supuesto. Lo hemos visto con Rusia, y lo hemos visto quizás un poco con China, que es un país muy grande e importante en términos de turismo Thierry Breton Comisario europero responsable del Mercado Interior y el Turismo.

"Este es nuestro mundo. No sólo no podemos cambiarlo, sino que sabemos que estas tensiones desempeñan y desempeñarán un papel importante, también en el turismo, por supuesto. Lo hemos visto con Rusia, y lo hemos visto quizás un poco con China, que es un país muy grande e importante en términos de turismo", advierte.

El comisario europeo resalta que es evidente que la Comisión y Europa en general se ha organizado para apoyar a Ucrania a largo plazo; en un escenario donde reina sobre todo la incertidumbre. "Siempre es difícil predecir lo que ocurrirá con nuestro gran vecino. Y por eso haremos todo lo posible para seguir apoyando a Ucrania contra esta terrible agresión", comenta.

El continente ha perdido muchos turistas rusos; los flujos han caído un 90 %; al respecto Thierry Breton acepta que Rusia es un país grande, y que esto ha generado un impacto; pero también advierte que no es el más grande del mundo, y que es más pequeño que China o India, con lo que resalta que hay muchas otras opciones más.

Planes ambiciosos para el continente

¿Será posible para el continente ser ecológicos, alcanzar los ambiciosos objetivos y seguir siendo competitivos?

No es restringiendo nuestros movimientos o nuestro consumo como realmente nos volvemos ecológicos. Es gracias a la innovación, a la tecnología y a la ciencia que lo conseguiremos Thierry Breton Comisario europero responsable del Mercado Interior y el Turismo.

Thierry Breton asegura que no hay otra opción, que aunque son grandes retos hay que llevarlos a cabo, sin dudarlo. "No es restringiendo nuestros movimientos o nuestro consumo como realmente nos volvemos ecológicos. Por supuesto, tenemos que asegurarnos de que podemos ahorrar energía, pero es gracias a la innovación, a la tecnología y a la ciencia que lo conseguiremos", explica.

"Así que se trata de una transición enorme, que en cierto modo es una revolución", agrega.

¿Está el turismo preparado para la época de verano de este año?

Estamos en temporada de verano, pronto todo el mundo en este continente estará en movimiento: ¿está el continente preparado?, ¿están preparados los aeropuertos y las infraestructuras?

El comisario europeo tiene la certeza de que sí, que todos se están preparando para que todo marche bien. Para él, hay un foco importante de atención, que es estar preparados para contratar y acoger a las personas concretas, con habilidades específicas, para atender a los turistas.

Con el panorama del año pasado, la pregunta es: ¿este verano no tendremos en nuestras pantallas imágenes de largas colas en los aeropuertos, huelgas de controladores aéreos, gente que no puede acceder al alquiler de coches, habitaciones de hotel llenas...?

"Tendremos la imagen del turismo en el campo o paseando con nuestros hijos, estando en la playa. Se pueden ver las dos caras de la moneda, y la que he descrito es más importante. Así que lo que usted describe, quizá no describe, sino que teme, ojalá no ocurra. Sé que todo el mundo está trabajando muy duro para conseguirlo", finaliza.