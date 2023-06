¿Funcionan realmente las sanciones de Occidente a Rusia?

¿Debemos seguir apretando las tuercas de las sanciones o reconsiderar el principio de las sanciones económicas?

La UE ha anunciado una undécima ronda de sanciones contra Moscú. Esta vez, sin embargo, se dirigen principalmente a empresas de fuera de Rusia, que Bruselas cree que se utilizan para eludir sanciones anteriores.

En los últimos meses ha aumentado notablemente la importación de productos occidentales a los países fronterizos con Rusia. Se supone que estos cargamentos entran después en Rusia. Además, también se ha restringido seriamente el tránsito por territorio ruso, para no perder "accidentalmente" las mercancías por el camino.

Según los expertos, el mero hecho de que ya haya que imponer sanciones a terceros países demuestra que las restricciones originales no están funcionando como se pretendía, y Rusia tiene bastante éxito a la hora de encontrar soluciones alternativas. Pero es difícil saber hasta qué punto serán realmente eficaces: según Alexandra Prokopenko, del Centro de Estudios Internacionales y de Europa Oriental de Berlín, la situación no tiene precedentes para ambas partes:

"Estamos asistiendo a una especie de experimento económico que nunca antes se había producido. Porque ningún país ha estado nunca sometido a tantas sanciones. Ahora hay más de 13 000 sanciones completamente diferentes contra Rusia. Son más que las sanciones impuestas a Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba juntas. Así que es bastante difícil decir que el mecanismo [de eludir las sanciones] es fiable".

Y Europa está intentando que las empresas comprendan la magnitud de los aranceles:

"Hay que hacer un seguimiento [de la aplicación de sanciones] educando a las empresas, porque algunas probablemente estén violando las sanciones sin darse cuenta. Es decir, tienen un pedido de rodamientos de bolas que va a Kazajistán y están completamente contentos de exportar rodamientos de bolas a Kazajistán, sin saber que esos rodamientos de bolas van directamente a Rusia y ayudan a la maquinaria de la guerra rusa. Así que la educación es una y el control es la otra", explica Berit Lindeman, secretaria general del Comité Noruego de Helsinki.

¿Es sostenible la economía rusa?

Los economistas señalan que el efecto a corto plazo de las sanciones no fue tan grave como se esperaba. La economía rusa se contrajo un -2,1 % el año pasado (2022), mientras que las previsiones del Fondo Monetario Internacional apuntan incluso a un crecimiento del 0,7 % en 2023.

La energía desempeñó un papel importante en ello: el volumen de las exportaciones rusas cayó constantemente en 2022, pero los precios subieron aún más rápido, de modo que al final, según el Banco Central ruso, el Kremlin ganó incluso más dinero con las ventas de gas a Europa en 2022 que en 2021.

Pero ahora el proceso de "desconexión" de Europa con Rusia ha terminado en su mayor parte. Según la Comisión Europea, en febrero de 2023, los ingresos procedentes de la exportación de petróleo ruso fueron un 41,7 % inferiores a los de febrero de 2022.

Además, a través de las mismas "rutas de circunvalación", según datos occidentales, Rusia consiguió compensar en el mejor de los casos una cuarta parte de las mercancías afectadas por las sanciones y, según algunas estimaciones, sólo un 10%. Si la lucha contra las vías para eludir las sanciones tiene éxito, el problema se intensificará muchas veces.

A medio y largo plazo, sin embargo, las sanciones ya han causado daños potenciales.

"Por supuesto, una guerra en sí misma puede impulsar la economía. Así que, en cierto modo, uno puede dejarse engañar por las cifras, creyendo que hay mucha actividad en la economía, pero gran parte de ella está en realidad relacionada con la propia actividad bélica". - afirma Berit Lindeman.

"Las autoridades rusas se dedican a lo que yo llamaría 'keynesianismo militar'. Es decir, la redistribución de fondos en la economía se produce principalmente a través del complejo militar-industrial. El problema es que el complejo militar-industrial en Rusia nunca ha sido capaz de convertir sus conocimientos técnicos en algunas áreas civiles. Esto significa que el desequilibrio crecerá y se inflará una "burbuja" en torno al complejo militar-industrial. Y, en consecuencia, todo se "encogerá" en las áreas civiles, porque todos los recursos fluirán hacia el sector militar. Esto no tiene nada que ver con el crecimiento normal. Por lo tanto, a corto plazo, las sanciones han fracasado, como se las llama, en su intento de derribar a una bestia como la economía rusa. Pero a largo plazo está profundamente enferma", explica Alexandra Prokopenko.

Posibles conflictos

La lista de sanciones de la UE incluye empresas de China. ¿Se convertirá esta situación en ocasión para un conflicto entre Europa y China? Por un lado, la UE y el Imperio Celeste están estrechamente vinculados económicamente y, según los expertos, Pekín no se enfrentará directamente a Rusia; pero tampoco seguirá la agenda occidental:

"No sólo Europa, sino también los Estados Unidos no pueden hacer nada contra el hecho de que el nivel de comercio entre Rusia y China es tan alto que es bastante fácil de ocultar cualquier violación de las sanciones en este volumen. Pero voy a suponer que China puede ir de la mano de sus aliados europeos y trasladar el comercio con Rusia a empresas que atienden las relaciones comerciales y China con Irán, con Cuba, con Venezuela, con Corea del Norte - aquellos países con los que es imposible comerciar en el actual sistema bancario y financiero. No descarto que Rusia sea simplemente trasladada al mismo lugar", opina Alexandra Prokopenko.

Tampoco es rentable para Europa enfrentar directamente a la RPC contra sí misma. Pero muchos en la UE están dispuestos, en caso de emergencia, a hacerlo también:

"Estamos en guerra, y China tiene que entender que la seguridad europea está en juego y que no es útil que las empresas chinas ayuden a eludir las sanciones que hemos introducido. Así que la guerra tiene un coste, también posiblemente para la relación con China. Pero en algún momento, China tiene que decidir si quiere estar del lado de Europa o del lado de Putin". - afirma Berit Lindeman.

Sur global

Junto con el "pivote hacia el Este" (hacia China), Moscú habla del "pivote hacia el Sur", para estrechar lazos con los países de Asia, África y América Latina.

Sin duda, los países pobres del Sur Global no pueden convertirse en un sustituto de pleno derecho de Occidente. Pero su propia posición -su negativa a condenar políticamente al Kremlin y a sumarse a las sanciones económicas- sigue siendo un factor importante.

"No pueden sustituir totalmente a Europa, pero también tendrán lo suyo. En este sentido, está muy claro cómo el Sur global se siente, en cierto modo, ofendido por el Norte global, porque es gracias a la posición del Sur global que las sanciones no han llegado a ser tan dolorosas para el régimen de Putin como se pretendía", afirma Alexandra Prokopenko.

Los expertos no descartan -aunque sea poco probable a corto plazo- que Occidente tenga que ampliar las sanciones antirrusas a un número cada vez mayor de terceros países que ya critican abiertamente las acciones de Estados Unidos y la UE.

Alexandra Prokopenko lo explica:

"Me parece que los países occidentales han llegado a un punto en el que necesitan detenerse y reflexionar en general sobre la política de sanciones, no sólo contra Rusia, sino en general, las sanciones como instrumento de política económica, que de algo extraordinario se convierte en algo ordinario y normal. Esto significa que este reglamento necesita algunos ajustes, algunos replanteamientos. Tal vez tenga sentido no introducir restricciones adicionales, sino en general tratar de replantear todo el marco de sanciones".