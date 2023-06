El joven podría enfrentarse a una multa de miles de euros y a un pena de cárcel

Italia busca al joven que apareció en un vídeo viral grabando su nombre y el de su aparente novia en el Coliseo de Roma.

Los ministros de Cultura y Turismo de Italia se han comprometido a encontrar y castigar al turista por dañar el anfiteatro de casi 2000 años de antigüedad, un delito que acarrea grandes multas.

El autor de las imágenes pide que el suceso sirva de ejemplo.

"Sinceramente, me gustaría que esta persona aprendiera la lección. Sinceramente, al fin y al cabo, tenga que pagar la multa o no. Si aprender la lección significa pagar las multas, que así sea, pero sinceramente quiero que él y cualquier otra persona a la que se le ocurra hacer algo así se den cuenta de que no es un comportamiento aceptable", afirma Ryan Lutza, el turista que grabó y entregó el video a las autoridades.

El ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano, calificó las pintadas - "Ivan+Haley 23"- grabadas en el Anfiteatro Flavio, de "graves, indignas y un signo de gran incivilidad". Dijo que esperaba que los culpables fueran encontrados "y castigados según nuestras leyes".

La ministra de Turismo, Daniela Santanche, también dijo que esperaba que el turista fuera sancionado "para que comprenda la gravedad del gesto". Y pidió respeto para la cultura y la historia de Italia: "No podemos permitir que quienes visitan nuestra nación se sientan libres de comportarse así".

El suceso ocurre un momento en el que los ciudadanos se quejan de las hordas de turistas que inundan la ciudad eterna. En 2014, un turista ruso grabó su inicial con una piedra afilada en una de las paredes, y fue condenado a pagar una multa de 20 000 € y a cuatro meses de cárcel, a la cual, no llegó a entrar.