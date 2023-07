Por euronews

Al parecer, varios representantes de la agencia estatal rusa de energía nuclear, Rosatom, ya se han marchado.

Rusia reduce su presencia en la central nuclear de Zaporiyia y conmina a los empleados ucranianos a evacuar antes de este miércoles

Al parecer, varios representantes de la agencia estatal rusa de energía nuclear, Rosatom, ya se han marchado.

A los empleados ucranianos que se quedaron en la central y fueron obligados a firmar contratos con Rosatom les indicaron que evacuaran antes de este miércoles, preferiblemente a Crimea.

En su último discurso, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski acusó a Rusia de planear lo que definió como "provocaciones peligrosas" en la central controlada por Moscú. Aseguró que Rusia ha instalado explosivos para sabotear la instalación nuclear.

En la ciudad de Zaporiyia las autoridades organizan sesiones de formación para instruir a la población sobre qué hacer en caso de catástrofe nuclear.

Cómo preparar un equipo de emergencia o hacerse con una máscara improvisada son algunos de los pasos que siguen para intentar organizar una salida segura en caso de accidente.

Pero, ¿hasta qué punto están preocupados los vecinos y qué piensan de los preparativos?

"Claro que estamos preocupados, porque nuestros hijos y nietos están aquí".

"No creo que te puedas preparar realmente para esto. Sólo hay que ser consciente de la situación y saber en qué dirección sopla el viento para poder huir a tiempo. Sí, supongo que esto puede suponer una amenaza para mi familia. No tengo ni idea de lo grave que puede ser, pero es un peligro. Me acuerdo de Chernóbil".

Mientras tanto, el ejército de Ucrania ha difundido estas imágenes de sus tropas utilizando un lanzador múltiple de cohetes GRAD.

Ucrania afirma que está ganando terreno en condiciones muy difíciles. Sus aliados occidentales no han verificado avances significativos sino una situación de estancamiento.

La carencia de vehículos de acompañamiento de los tanques ucranianos y las minas rusas estarían ralentizando el avance planeado por las tropas ucranianas.