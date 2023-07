El presidente ucraniano estuvo el jueves en Bulgaria y este viernes visitará la Turquía de Recep Tayyip Erdogan.

El presidente ucraniano sigue recabando apoyos para conseguir que su país reciba una invitación formal para ingresar en la OTAN.

A pocos días de la cumbre de la Alianza Atlántica en Vilna, Volodímir Zelenski ha llevado su mensaje a Bulgaria, donde ha agradecido el apoyo frente a la agresión rusa.

"Es muy importante que en esta crisis moral en Europa, Bulgaria se oponga a la política de genocidio que Rusia está llevando a cabo contra nuestra independencia y nuestra libertad cuanto más valiosa es la comprensión que se obtiene de los países, de la gente, de los líderes que no rechazan la verdad, que eligen el camino moral", dijo Zelenski.

El primer ministro búlgaro, Nikolai Denkov, reclamó la retirada inmediata de Rusia del territorio ucraniano.

"Una Ucrania independiente y soberana es clave para la seguridad euroatlántica y la seguridad en la región. Rusia debe retirarse incondicionalmente del territorio ucraniano dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y debe asumir la responsabilidad correspondiente, incluso por crímenes de guerra".

El Parlamento búlgaro aprobó una declaración de apoyo a la adhesión de Ucrania a la OTAN.

"No se puede negociar con Putin, no se calmará hasta que nos mate", dijo Zelenski

Sin embargo, el presidente búlgaro, Rumen Radev, se mostró mucho más medido en su apoyo a Kiev y pidió, ante Zelenski, más esfuerzos para alcanzar la paz.

"Nos gustaría que los principales esfuerzos fueran por la paz. Por el momento no hemos utilizado todos los medios de la diplomacia", dijo el presidente búlgaro.

A lo que Zelenski respondió de forma contundente:

"No se trata de que Putin nos haga la guerra. No se calmará hasta que nos mate. No se puede negociar con él".

Después de Bulgaria, la siguiente etapa de Zelenski será Estambul, la capital turca, donde este viernes seguirá tratando de recabar apoyos.