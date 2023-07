Por Euronews en español

Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra individuos y empresas que suministran tecnología militar y municiones a Mosc´´u.

Tercer día consecutivo de bombardeo contra Mikolaiv y Odesa. El ejército ruso lanzó 38 misiles de crucero y drones contra estas localidades. Los sistemas antiaéreos ucranianos solo pudieron interceptar 18, los proyectiles supersónicos Onyx escapan a su control.

"No había material militar aquí"

Entre los escombros de las numerosas viviendas destruidas, crece la indignación.

"Este es un edificio residencial, construido antes de la revolución, el viejo Mikolaiv", explica una vecina. "No hay nada aquí, la gente vivía aquí. Definitivamente no hay material militar aquí, estoy segura de ello. He vivido aquí durante 40 años".

En Odesa, al menos una persona murió en el ataque. El bombardeo dañó el consulado chino.

Los drones ucranianos también han golpeado ciudades bajo control ruso, como Rozdolne, en Crimea.

Este viernes, el Consejo de Seguridad de la ONU analizará las consecuencias de la suspensión rusa del acuerdo de exportación de cereales ucranianos.