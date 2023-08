Por Euronews

Por segunda vez en tres días, un dron ha impactado contra el mismo edificio de cristales. Rusia responsabiliza a Ucrania del ataque, mientras continúa sus bombardeos contra objetivos civiles en Jersón y Járkov.

Los trabajadores del distrito financiero de Moscú miran al cielo con creciente preocupación. Por segunda vez en tres días, un dron supuestamente lanzado por Ucrania ha impactado contra el mismo edificio de cristales, sembrando el desconcierto en la zona. No se registraron víctimas.

"Es inesperado que haya golpeado por segunda vez en el mismo sitio. No nos lo esperábamos. Ahora ya no quiero venir aquí (a trabajar) en absoluto", expresó Olga, residente de Moscú que no quiso dar su apellido.

Dos de los tres lanzados fueron derribados en las afueras de Moscú, mientras que uno se estrelló contra un rascacielos en el distrito financiero de la ciudad de Moscú. AP

Otro residente, Ulfiya, compartió su preocupación y miedo al vivir en la torre vecina, la Torre Oko. Desde su ventana, han sido testigos de ambulancias y policías que acuden al lugar por la noche, lo que les genera inseguridad y temor. "Da mucho miedo. Porque te despiertas por la noche oyendo explosiones", añadió Ulfiya.

Según el Gobierno ruso, otros dos drones fueron derribados por la defensa antiaérea en la región de Moscú.

En este contexto, el jefe del Estado Mayor del Ejército visitó a las tropas rusas en Zaporiyia. Según el informe hecho público por el Ejército, Valery Gerasimov hizo hincapié en la detección temprana de la presencia del enemigo, en los ataques preventivos y en el fuego de contrabatería.

La guerra sigue golpeando a la población civil ucraniana. Este martes un médico murió y una enfermera se encuentra en estado crítico después de que un centro de salud en Jersón fuera alcanzado por la artillería rusa.

Los bombardeos tienen como telón de fondo la contraofensiva ucraniana contra las tropas rusas. Más al norte, en Járkov, una escuela de formación profesional fue blanco de drones de fabricación iraní.