Euronews Hoy | Las noticias del miércoles 9 de agosto de 2023. Las claves del día con Enrique Barrueco en 15 minutos. Ola de calor, incendios, cumbre sobre la Amazonia, Trump, conmemoración en Nagasaki, Maduro interviene la Cruz Roja, golpe a un narco en Colombia, incendio en Moscú, inmigración

Agosto rompe todos los récords de temperatura, más allá de la mala broma de que en agosto hace calor; temperaturas de 50 grados centígrados en España, en Extremadura, no pertenecen a un verano normal. Podrán verlo con detalle y también los intentos en la cumbre amazónica promovida por el presidente de Brasil Lula da Silva de preservar el pulmón del planeta. Pero tenemos bastante como las quejas diarias de DonaldTrump, la inesperada intervención del gobierno de Nicolás Maduro en la Cruz roja en Venezuela, o el golpe a un zar de la droga en Colombia.

Japón conmemora el 78 aniversario de la bomba de plutonio lanzada por Estados Unidos cuando estaba a punto de trminar la II Guerra Mundial. Un golpe deliberadoa la población civil simplemente para comprobar experimentalmente los efectos del artefacto desarrollado en el Proyecto Manhattan. Tirar las dos bombas atómicas era parta del plan.

Diversas organizaciones defensoras del medioambiente expresaron su satisfacción con los temas abordados en la declaración final de la Cumbre Amazónica de Brasil. Sin embargo y como suele suceder en las grandes reuniones internacionales echan de menos acciones concretas que conduzcan a soluciones para el mayor pulmón vegetal del planeta. Si bien es cierto que la cumbre pasó de puntillas sobre la agresividad de la industria petrolera en varios de los países amazónicos, como ayer pudieron ver en Ecuador, o también sobre una contundente deforestación cero antes de 2030 en el que sin embargo si se han comprometido Brasil y Colombia, al menos podrán unirse de forma más superficial otros estados a una nueva Alianza Amazónica de Lucha contra la Deforestación, y se incentivará la cooperación contra los crímenes medioambientales.

Solo faltaba la Cruz Roja como organización cuestionada en Venezuela. Una inesperada decisión de la fiscalía ha alarmado al resto de las ONG que continúan funcionando en Venezuela.

En nuestro No Comment de hoy vamos hasta Hollywood, a un paseo de la fama que hoy ha sido día de duelo por la muerte de William Friedkin, no solo director de El Exorcista o The French Connection sino también de la angustiosa Sorcerer que bien merece un visionado.