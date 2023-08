A través de su asociación "La Casa de los Peces", Paolo consiguió implicar a empresarios y artistas en la creación de un museo sumergido, donde la belleza de las estatuas colocadas en el fondo marino está impidiendo realmente la pesca de arrastre y repoblando el mar.

Las manos rápidas y el rostro quemado por el sol de este pescador ocultan el alma fuerte y noble de un activista medioambiental y amante del arte.

PUBLICIDAD

Paolo el pescador, como le conoce todo el mundo en la Maremma toscana, lleva casi 40 años luchando contra la pesca de arrastre. Este tipo de pesca es ilegal a menos de 3 millas marinas de la costa y en las reservas marinas protegidas. Paolo Fanciulli ha luchado contra los intereses de la gran industria y las infiltraciones del crimen organizado.

"Llevo años diciéndolo y nada cambia. En reservas marinas protegidas como Giannutri, Montecristo, Isola d'Elba, Capraia, Pianosa, de la noche a la mañana algunos barcos apagan su sistema de satélites y, mediante el uso de toneladas de cadena, destruyen completamente el fondo marino. Ya es hora de que los políticos salgan al terreno", dice Paolo a Euronews.

Paolo Fanciulli, pescador y activista medioambiental Euronews

La pesca de arrastre en la costa destruye la Poseidonia, una planta marina que proporciona oxígeno al mar, y devasta todo el ecosistema marino con la desaparición de los peces y de todo el ciclo vital del mar.

A través de su asociación "La Casa de los Peces", Paolo el pescador consiguió implicar a empresarios y artistas en la creación de un museo sumergido, donde la belleza de las estatuas colocadas en el fondo marino está impidiendo realmente la pesca de arrastre y repoblando el mar.

Nuestro enviado especial, Luca Palamara, explica más a detalle:

La lucha de Paolo el pescador sigue sin tregua, con la misma determinación de hace 40 años. Se siente solo y desanimado, pero también apoyado por mucha gente y por las organizaciones ecologistas internacionales. Ahora su proyecto sigue adelante. No quiere parar, porque el mar es un bien para todos y es fundamental para nuestra supervivencia.

"El mar es mi vida y me emocioné mucho cuando tuve esa idea de meter arte en el mar, porque si me hubiera dicho a mí mismo 'mejor sigo metiendo bloques de hormigón en el mar', a lo mejor ni siquiera estaría aquí ahora; nadie me habría escuchado", cuenta Paolo.

Donde antes sólo había bloques de hormigón, ahora hay 44 estatuas de artistas famosos Euronews

Donde antes sólo había bloques de hormigón, ahora hay 44 estatuas de artistas famosos, entre ellos la escultora británica Emily Young. Protegen el fondo marino de la pesca de arrastre. Paolo quiere llegar a 100 y seguro que lo conseguirá.