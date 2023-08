Las elecciones parlamentarias en Polonia están programadas para el 15 de octubre.

La presencia de militares en el espacio público ha aumentado recientemente en Polonia. Pero también se ha incrementado el debate sobre su protagonismo, a medida que cada vez más políticos se ponen camisas verdes, y visitan controles fronterizos y bases militares.

Este año, las celebraciones del Día del Ejército duraron varios días y terminaron con un gran desfile militar en Varsovia. Los expertos estiman que fue el Día del Ejército más caro de la historia de Polonia.

La cuestión militar se ha convertido en un tema fundamental en el país. Las opiniones del público sobre si se debe a una amenaza real a la seguridad o si forma parte de la campaña política para las próximas elecciones están divididas.

"Si quieres la paz, prepárate para la guerra", asegura Przemysław, residente local. "En la medida en que lo permitan las capacidades financieras y humanas, que también hay que tener en cuenta, debemos tener presente la defensa en todo momento. Y la defensa es la modernidad del ejército. Su hijo Jakub dice que quiere ser soldado de la unidad GROM (Fuerzas Especiales de Polonia).

Las opiniones de los expertos también están divididas.

Algunos dicen que la presencia del ejército en la vida pública está justificada y que las reacciones de las autoridades son adecuadas.

Beata Gorka-Winter, experta en seguridad de la Universidad de Varsovia asegura que "en el ranking de confianza social, [el Ejército] ocupa un lugar destacado, el segundo". La especialista también cree que "el estallido de la guerra en Ucrania hace que los ciudadanos observen la situación con gran preocupación. Y aquí [en Polonia] se han tomado las medidas adecuadas: han aparecido combatientes del grupo Wagner en Bielorrusia, están ejerciendo presión en las fronteras y esperamos todo tipo de incidentes, incluidos los de carácter militar. Por lo tanto, el gobierno no puede ignorarlo".

Otros especialistas creen que el ejército y las tensiones en la región se utilizan con fines de política interna.

"Estamos lidiando con el uso en una campaña política y electoral de una amenaza real. Es decir, usar al Ejército, y hacer como que solo este Gobierno, al construir el Ejército, garantizará la seguridad. En torno a ello se hace política, pero esto no tiene nada que ver con la seguridad: es para ayudar a las autoridades a mantener el poder, aunque, en cuanto a la Constitución, no debería ser así; el ejército debería ser apolítico, y está muy claramente politizado" dice Jaroslaw Kociszewski, experto en seguridad de Nowa Europa Wschodnia, Stratpoints.

Quienes no fueron al desfile militar destacan su carácter político.

"Los organizadores, es decir, el Gobierno, el presidente, ciertamente no son los que están cerca de mí", dice Maciej Przygoda. "En realidad, trabajan en mi desventaja y trato de distanciarme de sus decisiones. Vi el discurso tanto del presidente como del Ministro de Defensa, y fue muy político, muy 'como en el programa electoral', por lo que hubo que 'escupir' a la oposición y sus acciones. Esta no es la Polonia que me gustaría".

Polonia es un país fuertemente polarizado, y cuando se trata del Ejército, hoy en día no es diferente. Pero, a pesar de las opiniones divididas, el Ejército seguirá siendo un tema importante de la campaña electoral.