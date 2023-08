Por Magdalena Chodownik

El referéndum propuesto por el partido Ley y Justicia para el mismo día de las elecciones con preguntas sobre inmigración o seguridad, despierta críticas de la oposición y parte de la sociedad civil. Consideran que puede condicionar el voto y es una forma de campaña electoral.

El Sejm, la cámara baja de Polonia votó a favor de la propuesta del partido gobernante Ley y Justicia de celebrar un referéndum el 15 de octubre de 2023, el día de las elecciones parlamentarias.

Un plebiscito que fue recibido con muchas críticas por parte de la oposición y parte de la sociedad civil. Acusan a Ley y Justicia de realizar su propia campaña através de la votación, y de intentar influir en las decisiones de los votantes el día de las elecciones

El partido niega las acusaciones y cree que el referéndum no sólo es necesario sino que fortalecerá la democracia en Polonia."Es necesario preguntar a los polacos sobre cuestiones muy importantes y cruciales. Me parece que ahora no hay nada más importante para nuestros ciudadanos que las cuestiones de seguridad en un sentido muy amplio: seguridad militar, seguridad económica, seguridad sanitaria, seguridad económica, por eso el referéndum es necesario y se celebrará", afrimaba Piotr Kaleta, diputado del Partido Ley y Justicia.

En el referéndum se plantean cuatro cuestiones relativas a la venta de activos estatales a entidades extranjeras, la edad de jubilación, la posible eliminación del muro en la frontera con Bielorrusia y los procedimientos de reubicación de inmigrantes de EU.

"Las preguntas [sobre la migración] están formuladas de manera muy vaga. Hay una referencia a los derechos de los inmigrantes, que no deberían incluirse en el referéndum en absoluto porque los derechos de los inmigrantes son derechos humanos, y los derechos humanos no deberían ser objeto de una cuestión de referéndum; deberían basarse en una política migratoria, creada sobre la base de la base del derecho internacional y polaco", Anna Chmielewska, Fundación Ocelenie.

La oposición dice que el referéndum no tiene ningún sentido, y como corresponde a los puntos principales del programa electoral de Ley y Justicia, les acusan de utilizar el plebiscito para su propia campaña electoral. Y el referéndum se puede financiar con fondos estatales.

"Esto no es un referéndum, es simplemente una campaña electoral del partido Ley y Justicia, que de esta manera elude su financiación de campaña. Está claro que las respuestas a estas preguntas se han dado desde hace mucho tiempo, y la pregunta más importante que enfrentarán los votantes el 15 de octubre es si eliminar o no este mal gobierno. Esta es una pregunta muy sencilla y la responderemos juntos el 15 de octubre", afirma Borys Budka, diputado y presidente de Coalición Cívica.

Decenas de organizaciones también firmaron una carta dirigida a la Comisión Electoral del Estado pidiéndole que incluya en sus directrices para las comisiones regionales "instrucciones sobre el derecho de los votantes a negarse a participar en el referéndum". Según ellos, esto ayudaría a los votantes a tomar una decisión plenamente informada.