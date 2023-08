¿Qué relevancia supone que los oligarcas que condenan la guerra?

Sólo un puñado de oligarcas rusos se ha pronunciado contra la invasión de Ucrania desde febrero de 2022. Su condena pública de la guerra, ¿ha llegado a la opinión pública rusa y al Kremlin?

"La invasión rusa de Ucrania es una barbaridad y estoy categóricamente en contra", declaró la semana pasada Arkady Volozh, cofundador del motor de búsqueda Yandex, con sede en Rusia.

Es uno de los muchos oligarcas que se vieron afectados por las sanciones de la UE en junio de 2022.

"Estoy horrorizado por el destino de la gente en Ucrania -muchos de ellos amigos personales y parientes- cuyas casas están siendo bombardeadas todos los días", añadió Volozh en un comunicado publicado el jueves.

Fue una declaración firme y llena de titulares que condenaba inequívocamente la guerra de Vladimir Putin contra Ucrania, y que puso a Volozh en la corta lista de oligarcas rusos que se han pronunciado contra la invasión desde febrero de 2022.

Volozh, que cofundó Yandex en 1997 y se trasladó a Israel en 2014, dimitió como consejero delegado de la empresa y abandonó su consejo el año pasado después de que la UE incluyera a Yandex en una lista de empresas rusas sancionadas.

En aquel momento, la UE escribió que el motor de búsqueda era "responsable de promover medios de comunicación y narrativas estatales en sus resultados de búsqueda, y de desclasificar y eliminar contenidos críticos con el Kremlin, como los relacionados con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania".

También acusó a Volozh de apoyar "material o financieramente" la invasión. Calificó la decisión de "equivocada".

¿Se desmoronan los oligarcas rusos ante la presión occidental?

La reciente condena pública de la guerra por parte de Volozh podría parecer un ejemplo de que las sanciones impuestas por la UE han funcionado como se pretendía, acabando con la supuesta lealtad de Volozh a Putin.

Pero, piensa lo contrario Emily Ferris, investigadora sobre seguridad en Rusia y Eurasia del Royal United Services Institute (RUSI), un think tank británico sobre seguridad y defensa.

"Es muy fácil hablar en contra del régimen cuando no estás en el país y cuando la mayoría de tus activos ya no están en el país", indica Ferris a Euronews.

"La mayoría de los oligarcas, francamente, no se han pronunciado contra la guerra", añade. "Y eso es porque la mayoría de ellos siguen en Rusia, y siguen teniendo sus activos allí. No he visto a muchos oligarcas trasladar sus activos fuera de Rusia, y eso se debe en parte a que en realidad es muy difícil hacerlo", asevera.

Entre los pocos oligarcas rusos destacados que han condenado públicamente la guerra se encuentra Oleg Tinkov, fundador de Tinkoff Bank -uno de los mayores prestamistas de Rusia-, que renunció a la ciudadanía rusa el año pasado para condenar "el fascismo de Putin".

Antes que Tinkov, el inversor rusoisraelí Yuri Milner -que abandonó Rusia para irse a Estados Unidos en 2014- había hecho lo mismo.

Lo que tienen en común todos estos oligarcas es que están fuera de Rusia.

"Si estás en Rusia, es muy difícil hablar en contra de la guerra, ya que puedes acabar siendo procesado", explica a Euronews David Lewis, profesor de Política Global en la Universidad de Exeter (Reino Unido).

El presidente ruso, Vladimir Putin, en una conferencia del Servicio Exterior de Inteligencia ruso en Moscú, 15 de agosto de 2023 Mikhail Klimentyev/Sputnik - AP Pool

"Los que quieren mantener lazos comerciales con Rusia guardan silencio, y sólo los que están fuera del país y han cortado sus relaciones comerciales con Rusia se sienten capaces y dispuestos a hablar. E incluso entre esos, no son muchos", precisa.

Lewis añadió que la idea de que las sanciones pondrán a los oligarcas en contra de Putin siempre fue "bastante ingenua".

"La política y los negocios están tan estrechamente entrelazados en Rusia que es casi imposible conservar tu negocio si te manifiestas en contra de las políticas del gobierno", señala.

Los miembros de la élite rusa dentro del país que han querido distanciarse de la postura del Kremlin sobre Ucrania han tenido una reacción silenciada a la guerra, optando por evitar apoyar públicamente la invasión en lugar de pronunciarse en contra, asegura Ferris.

Esta es en parte la razón por la que, en Rusia, la dura condena de la guerra por parte de Volozh apenas causó revuelo.

"Creo que tuvo muy poca repercusión práctica", subraya Ferris. "La gente en Rusia no ve a los oligarcas y a esos empresarios locales como una especie de brújula moral para la nación", prosigue

Las declaraciones de los oligarcas condenando la guerra también reciben muy poca cobertura en los medios de comunicación rusos, "si es que se cubren", recalca Ferris.

¿Qué hace falta para que los oligarcas se pongan en contra de Putin y supondría esto alguna diferencia?

"Este tipo de casos individuales no son realmente suficientes para cambiar los términos del debate o para cambiar ese discurso muy pronto", afirma Lewis.

"Los oligarcas tienen muy poca influencia en la toma de decisiones, especialmente en las decisiones sobre la guerra en sí. Dependen mucho más de Putin que él de ellos", abundó. "Son un grupo bastante débil en la política rusa, y lo han sido durante algún tiempo", remarca.

Ferris está de acuerdo en que los pocos actos de rebelión de los oligarcas rusos en el extranjero no pueden ni siquiera arañar la imagen de Putin en casa.

"Su control del poder no está realmente dictado por estos oligarcas menores, está dictado por los líderes militares, las fuerzas armadas, la gente que está cerca de él - y no ha habido ningún tipo de ruptura en este grupo en su consenso de la guerra", destaca Ferris.

Si los oligarcas que hablan en contra de la guerra fueran los que tienen una presencia significativa en el país, dirigiendo empresas que emplean a miles de personas que podrían perder sus puestos de trabajo debido a su insubordinación, entonces eso marcaría una diferencia para Putin y la sociedad rusa. Pero es poco probable que eso ocurra.

"Todos los que ganan una cantidad significativa de dinero en ese país poseen gran parte gracias a Putin, porque él ha creado las condiciones para permitirles llegar a ser tan poderosos", indica Ferris. "Sería increíblemente insensato ir contra él", zanja.