Euronews ha entrevistado al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que ha hablado largo y tendido sobre un Mundial femenino de fútbol para el que solo tiene buenas palabras.

**Sam Ashoo, euronews:**Ha sido un torneo que ha abierto nuevos caminos, la primera Copa Mundial Femenina de la FIFA en el continente. El torneo ha superado un récord de audiencia en Australia. Hablamos en exclusiva con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y le preguntamos directamente sobre cuáles han sido sus impresiones tras la competición.

**Gianni Infantino, presidente de la FIFA: "**Estoy extremadamente feliz, extremadamente orgulloso. Esta Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 ha sido simplemente la mejor, la mejor Copa Mundial Femenina de la FIFA de la historia. Gran ambiente: estadios llenos, en las calles, en todas partes. La gente alegre, feliz. Australia y Nueva Zelanda han sido realmente fantásticos, fantásticos anfitriones en casa. 2 mil millones de espectadores ( de televisión), en los estadios 2 millones de espectadores. Se batieron muchos, muchos récords. Sorpresas, resultados que no podíamos esperar. Ocho debutantes y un campeón mundial, ¿qué más quieres?".

P: De cara al futuro, ¿cuál diría que es el legado de esta competición?

Bueno, creo que esta Copa Mundial Femenina de la FIFA realmente ha tenido un impacto transformador en la sociedad, definitivamente 'allá abajo', en Australia y Nueva Zelanda. Eso es lo que todos aquí me están diciendo. Incluso a nivel mundial, la gente ahora ve el fútbol femenino de una manera completamente diferente porque para muchos quizás era la primera vez que miraban un partido y ven que en realidad es un gran deporte, grandes atletas, grandes habilidades técnicas, grandes habilidades tácticas, grandes emociones, gran pasión. Lo mismo que para los hombres. Y con un ambiente sumamente alegre. Así que creo que todo el mundo está viendo ahora el fútbol femenino de una manera completamente diferente. Y esto es exactamente lo que queríamos lograr. Y a partir de aquí pasamos al siguiente nivel.

Y es ese nivel, diría usted, ahora en términos de las cifras récord que hemos visto hasta ahora en esta competencia, ¿prevé un momento en el que muchos ojos estén puestos en esta competencia? ¿en términos de audiencia puede llegar a ser como los mundiales masculinos?

Bueno, creo que el futuro definitivamente es para el fútbol femenino. Y no es solo una cuestión de relaciones públicas, no es solo algo que decimos. Son realmente los hechos y las cifras los que lo demuestran. Y, ya sabes, la mitad de la población mundial son mujeres. Entonces es obvio que esto va a crecer, esto va a prosperar. Y ya no hay muchas competiciones masculinas que puedan competir con esta Copa Mundial Femenina de la FIFA. Entonces, a partir de ahí creo que el camino está abierto para que esto se vuelva tan grande como la Copa Mundial masculina.