Por Euronews

Miles de ucranianos intentan salir del país y pagan miles de dólares en sobornos para evitar el servicio militar obligatorio.

**Algunos ucranianos se niegan a luchar en la guerra a pesar de las presiones sociales y las advertencias de las autoridades,**que toman medidas contra quienes quieren eludir el servicio militar en medio de una difícil contraofensiva. Muchos huyeron del país y pagaron miles de dólares en sobornos para evitar el servicio militar obligatorio.

PUBLICIDAD

Ivan Ishchenko, de 30 años, abandonó el ejército y huyó de Ucrania un mes después de ofrecerse como voluntario para luchar contra las tropas invasoras rusas: "Mi motivación para ir a la guerra se debió principalmente al hecho de que soy un patriota ucraniano. Es decir, quería luchar por una Ucrania libre. Pero cuando vi todas las situaciones que ocurrían, el derramamiento de sangre, etc, me di cuenta de que tenía miedo. Psicológicamente no podía soportarlo".

El padre de Bogdan Marynenko ya está luchando en el frente. Bogdan, de 19 años, dice que escapó del servicio militar obligatorio porque sigue siendo el único miembro que puede cuidar de su familia.

"Tomé la decisión de irme antes de cumplir 18 años para que me dejaran cruzar la frontera (con Polonia). Porque si algo le pasa a mi padre, yo soy el único. Alguien que pueda mantener a mi madre y a mis hermanas. Apoyo financiero y apoyo moral", explica Marynenko.

Kiev asegura que 6.100 hombres han sido sorprendidos intentando salir del país con documentos falsificados para evitar participar en la guerra. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, las autoridades han detenido a 13.600 personas que intentaban cruzar la frontera.