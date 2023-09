Cientos de millones de europeos se benefician cada día del Convenio, a veces sin saberlo siquiera, defiende la secretaria general del Consejo de Europa.

El Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) cumple este domingo 70 años.

Este histórico tratado internacional, que protege los derechos humanos y las libertades fundamentales en Europa, entró en vigor el 3 de septiembre de 1953.

47 Estados —desde Islandia hasta Azerbaiyán— han firmado ya el CEDH, establecido por el Consejo de Europa, una organización independiente de la Unión Europea.

¿Qué repercusiones ha tenido el CEDH en Europa?

"Cientos de millones de personas... se han beneficiado de la protección del Convenio y siguen haciéndolo cada día, a veces incluso sin saberlo", expone a Euronews la secretaria general del Consejo de Europa , Marija Pejčinović Burić.

"Trabajando junto con las autoridades nacionales, tras la devastación total de la Segunda Guerra Mundial, hemos utilizado el Convenio como un modelo para construir una Europa mejor, ayudando a garantizar la estabilidad y la seguridad durante siete décadas".

El CEDH protege los derechos de todos los ciudadanos del Estado signatario, divididos en 19 artículos distintos.

Entre ellos figuran el derecho a un juicio justo, el respeto de la vida familiar y privada, la educación y las elecciones libres, junto con la libertad de pensamiento, expresión y reunión y el derecho a no ser sometido a tortura o esclavitud.

El Consejo de Europa detalla en su sitio web más de 200 casos del impacto del CEDH.

Sentencias anteriores han ayudado a proteger a denunciantes de irregularidades, en casos relacionados con la violencia doméstica, el medio ambiente, los niños, las minorías sexuales, las libertades religiosas, las familias, los medios de comunicación o los pacientes médicos, entre muchos otros.

Con todo, el tratado no está exento de críticas. En 2016, la ex primera ministra británica Theresa May afirmó que el Reino Unido debería retirarse del CEDH, argumentando que "ata las manos al Parlamento, no añade nada a nuestra prosperidad, nos hace menos seguros al impedir la deportación de extranjeros peligrosos".

"No hace nada por cambiar la actitud de Gobiernos como el ruso en materia de derechos humanos", añadió May.

Un grupo de ancianos suizos lleva a su gobierno ante el Convenio Europeo de Derechos Humanos por la crisis climática, marzo de 2023 Jean-Francois Badias/Copyright 2023 The AP.

¿Está amenazado el CEDH?

En los últimos meses, el Gobierno británico ha vuelto a amenazar con retirarse del CEDH, ya que afirma que se interpone en su controvertida política migratoria.

Además de las implicaciones "preocupantes y moralmente aborrecibles" que esto supondría para los inmigrantes, la profesora de Teoría Política en la Universidad de Manchester Miriam Ronzoni recuerda cómo los propios ciudadanos británicos son los que más podrían perder en caso de salir de este convenio.

"Algo sobre lo que el Gobierno y los backbenchers tories partidarios de abandonar el CEDH guardan un llamativo silencio es el hecho de que la mayoría de los casos presentados ante el CEDH son casos sobre violaciones de derechos humanos cometidas por los Estados contra sus propios ciudadanos", recuerda Ronzoni.

Solo dos países han abandonado el tratado: Grecia, cuando abolió la democracia e impuso una junta en 1969 —se reincorporó en 1974, una vez cayó el régimen militar—, y Rusia, que fue expulsada tras su invasión de Ucrania en 2022.

Ahora, más que en ningún otro momento de la historia de la Convención, los pueblos de Europa necesitan que sus naciones se unan tras el sistema de la Convención y sus valores Marija Pejčinović Burić Secretaria general del Consejo de Europa

"Los horrendos acontecimientos de los últimos 18 meses muestran lo que puede ocurrir cuando los Estados dan la espalda a esos valores y lo rápido que pueden deshacerse los logros de los últimos 70 años", recuerda la secretaria general del Consejo de Europa, Burić.

"Ahora, más que en ningún otro momento de la historia de la Convención, los pueblos de Europa necesitan que nuestras naciones se unan tras el sistema de la Convención y sus valores... en beneficio de todos nosotros, y de las generaciones venideras".

El líder británico en tiempos de guerra, Winston Churchill, fue un firme defensor del CEDH, por considerar que desempeñaba un papel clave en la protección de los ciudadanos frente a los tratos crueles e inhumanos de los Gobiernos despóticos de la Europa continental.

Tanto es así, que el Reino Unido fue el primer país signatario del CEDH y los juristas británicos desempeñaron un papel fundamental en su redacción.

¿Cómo se aplica el CEDH?

El CEDH se aplica en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), un tribunal internacional con sede en Estrasburgo (Francia). Allí trabajan abogados de todos los Estados firmantes. Se trata deun estamento independiente de Bruselas.

Cualquier persona que considere que un Estado ha violado sus derechos consagrados en el CEDH puede llevar su caso ante los tribunales.

Si los jueces del TEDH consideran que se han violado los derechos de alguien, pueden fallar en contra de un Estado y condenarlo a pagar una indemnización.

El Estado miembro también puede verse obligado a tener que tomar medidas para garantizar que no vuelva a ocurrir lo mismo. Sin embargo, el tribunal no está facultado para anular decisiones nacionales ni leyes nacionales.