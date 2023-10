Por Euronews

Kavala, de 66 años, filántropo turco defensor de los derechos humanos, enfrentó cargos alternos que van desde espionaje y financiación de las protestas de 2013 hasta participación en un fallido golpe de estado de 2016 contra Erdogan.

El Consejo de Europa otorgó el lunes su máximo premio de derechos humanos al filántropo turco encarcelado Osman Kavala, defensor de los derechos humanos y objeto de repetidos ataques por parte del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Fue arrestado en octubre de 2017 y condenado a cadena perpetua en 2022 por supuestamente intentar derrocar al Gobierno de Erdogan.

"En un fallo de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ordenó su liberación inmediata, al considerar que su detención violaba sus derechos y perseguía un propósito ulterior, 'a saber, reducirlo al silencio como defensor de los derechos humanos', y podría disuadir a otros defensores de los derechos humanos. En 2022, la Gran Sala del Tribunal confirmó que Türkiye no había cumplido sus obligaciones en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos", según explica la página oficial del Consejo de Europa.

"Me entristece mucho que no esté aquí con nosotros para recibir este premio. Este premio es muy importante", dijo su esposa, Ayse Bugra Kavala, al aceptar el premio de manos de Tiny Kox, presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

En una carta escrita desde prisión y leída por su esposa Ayşe, Kavala dijo que se sentía honrado por la decisión y dedicó el premio a sus conciudadanos encarcelados ilegalmente. Afirmó además, que el premio le recordaba las palabras que Václav Havel le escribió a su esposa Olga desde prisión en 1980: “Lo más importante de todo es no perder la esperanza. Esto no significa cerrar los ojos ante los horrores del mundo. De hecho, solo aquellos que no han perdido la fe y la esperanza pueden ver los horrores del mundo con genuina claridad”.

El Consejo de Europa dijo que Kavala había apoyado a varias organizaciones de la sociedad civil desde la década de 1990 y que las medidas en su contra tenían como objetivo amordazar a los críticos y sofocar la disidencia.

El premio, dotado con 60.000 euros, se entregó en una ceremonia especial el día de la inauguración de la sesión plenaria de otoño de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) en Estrasburgo.

