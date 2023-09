Luis Rubiales, hasta hora presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y suspendido durante 90 días por la FIFA, ha anunciado este domingo que renuncia a su cargo.

"Hoy he transmitido a las 21:30 al Presidente en funciones, D. edro Rocha, mi renuncia al cargo de Presidente de la RFEF. También le he informado de que he hecho lo mismo con mi cargo en UEFA para que mi puesto en la Vicepresidencia pueda ser sustituido", señala en su cuenta de la red X (antes Twitter).

"Tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca", agrega.

Jennifer Hermoso, protagonista de la nueva ola del movimiento MeToo en España

La victoria de España en la Copa del Mundo Femenina hace tres semanas fue empañada por la controversia internacional provocada por el ahora suspendido presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

Los fiscales en España están investigando a Rubiales por supuesta agresión sexual contra la jugadora Jenni Hermoso, alegando que la besó en los labios sin su consentimiento después de la final en Sídney, Australia. Rubiales sigue siendo vicepresidente de la UEFA.

El entrenador del equipo español, Jorge Vilda, fue despedido la semana pasada, casi un año después de una rebelión de 15 jugadoras en su contra.