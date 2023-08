Por Euronews en español con EFE

Además la campeona española del Mundial de Fútbol Femenino ha denunciado que se sintió vulnerable y víctima de agresión. Sus compañeras la han respaldado amenazando con dejar de jugar hasta que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, abandone el organismo.

La jugadora de la selección Jennifer Hermoso denuncia que las explicaciones del jefe del Fútbol español son falsas y que en ningún momento el beso en la boca fue consentido. La campeona del mundo ha recibido el respaldo de sus compañeras que amenazan con renunciar.

"Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr. Luis Rubiales hizo referencia y que, ni mucho ni menos, su beso fue consentido. De la misma manera quiero reiterar como ya hice en su momento que este hecho no había sido de mi agrado", añadió.

"La situación me provocó un shock por el contexto de celebración, y con el paso del tiempo y tras profundizar un poco más en esas primeras sensaciones, siento la necesidad de denunciar ese hecho ya que considero que ninguna persona, en ningún ámbito laboral, deportivo o social debe ser víctima de este tipo de comportamientos no consentidos. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo, machista, fuera de lugar y sin ningún tipo de consentimiento por mi parte", explicó.

Para la futbolista internacional, ni Rubiales ni la RFEF la respetaron tras el beso que recibió del presidente, una vez que se inició la polémica en España. "Sencillamente, no fui respetada".

"Se me pidió realizar una declaración conjunta para rebajar la presión sobre el presidente, pero en esos momentos en mi cabeza solo tenía la idea de disfrutar del hito histórico alcanzado junto con mis compañeras de equipo. Por eso, en todo momento trasladé a la RFEF y a sus distintos interlocutores, así como a medios y gente de mi confianza que no haría ningún tipo de declaración individual o conjunta sobre este asunto, ya que entendía que, de hacerlo, quitaría aún más protagonismo a un momento tan especial para mis compañeras y para mí", dijo.

"A pesar de mi decisión, tengo que manifestar que he estado bajo una continua presión para salir al paso con alguna declaración que pudieran justificar el acto del Sr. Luis Rubiales. No solo eso, sino que, de diferentes maneras y a través de diferentes personas, la RFEF ha presionado a mi entorno (familia, amigos, compañeras, etc.) para que diera un testimonio que poco o nada tenía que ver con mis sensaciones", añadió.

"No me corresponde a mí evaluar prácticas de comunicación e integridad, pero sí estoy segura de que como Selección Nacional Campeona del Mundo no nos merecemos una cultura tan manipuladora, hostil y controladora. Este tipo de incidentes se unen a una larga lista de situaciones que las jugadoras hemos venido denunciando en los últimos años por lo que este hecho, en el que yo me he visto involucrada, es solo la gota que colma el vaso y lo que todo el mundo ha podido ver, pero actitudes como esta han sido parte del día a día de nuestra selección durante años".

El Consejo Superior de Deportes ha acudido al Tribunal Administrativo del Deporte para que inhabilite a Rubiales.

"Yo creo que estamos en disposición de que esto sea el mee too del fútbol español y que esto sea un cambio y por lo tanto el Gobierno quiera advertir de eso. Quiere ser muy contundente a la hora de decir que hay cosas que no pueden volver a pasar", ha destacado Víctor Francos, presidente del CSD.

La Fiscalía de Madrid ha tramitado varias denuncias contra Luis Rubiales y ha trasladado el caso a la Audiencia Nacional. Anteriormente, la FIFA había abierto un expediente. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol se negó a dimitir este viernes a pesar de la creciente presión. Aseguró que protegerá su nombre en los tribunales si es necesario.