Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), se ha disculpado por besar a la jugadora estrella Jenni Hermoso en los labios después de que España ganara la Copa Mundial Femenina. Rubiales, de 45 años, besó a Hermoso en los labios tras recoger su medalla, provocando una reacción mundial inmediata.

Polémico beso más allá de España

El beso en la boca del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jennifer Hermoso ha generado una fuerte polémica en redes sociales de la que se hacen eco numerosos medios internacionales, con críticas hacia una acción que algunos representantes políticos en España califican de "violencia sexual".

Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol

Rubiales dio este domingo un beso en la boca a la futbolista española tras agarrarla por la cabeza, durante la entrega de medallas tras proclamarse España campeona del mundo de fútbol femenino al imponerse por 1-0 a Inglaterra en Sídney (Australia).

"No me ha gustado", manifestó la jugadora en el vestuario a través de Instagram, aunque posteriormente mediante unas declaraciones difundidas por la federación manifestó que fue "un gesto de amistad y gratitud", algo "totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial".

Rubiales, a través un vídeo en redes sociales, lamentó haberse "equivocado" con su actuación "en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, si ninguna mala fe".

"Si hay gente que se ha sentido por eso dañada, tengo que disculparme", manifestó, "y aprender" para tener "más cuidado" en un futuro, al mostrarse "apenado" porque el mayor éxito en la historia del fútbol femenino español se vea "empañado" por esta polémica.

Medios como el británico The Guardian, los estadounidenses The New York Times y Forbes, los franceses LÈquipe y France 24 y CNN recogen la polémica.

La ministra española de Igualdad en funciones, Irene Montero advirtió en la red social X de que "no demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo ‘que pasa’. Es una forma de violencia sexual".

El protocolo de actuación frente a la violencia sexual de la Real Federación Española de Fútbol establece que contactos físicos como "atraer con el brazo con el intento de besarles" o "besar a la fuerza" deben ser considerados "situaciones, actitudes y comportamientos relacionados con la violencia sexual".

En un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fé, ocurrió lo que ocurrió. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol

"Estas conductas son inaceptables y conllevarán consecuencias inmediatas", señala el texto, que no detalla cuáles son esas medidas ni cómo se determina si la acción se ha cometido "a la fuerza".

En España hay sentencias que consideran un beso en la boca como una agresión sexual, aún sin violencia, si la víctima declara no haberlo consentido.

Estoy apenado porque esto haya empañado en cierto modo la celebración. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol

"Sí que estoy apenado porque ante el mayor éxito de nuestra historia en el fútbol femenino y uno de los mayores en general, ya es la segunda Copa del Mundo que conseguimos, pues esto haya empañado en cierto modo la celebración".

Cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación tiene que tener más cuidado. Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol

"Si hay gente que se ha sentido por supuesto dañada tengo que disculparme, no queda otra, y además aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado", concluyó Rubiales en sus disculpas en público.