El presidente del CSD anunció la creación de una comisión mixta que vele por el desarrollo de la ley del deporte y el cese del secretario general de la Real Federación de Fútbol.

Cansadas, tensas y muy serias llegaban a Oliva, Valencia, las 23 jugadoras convocadas este lunes a la selección española femenina de fútbol.

Tras una reunión de casi 7 horas, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, ha dado a conocer a las 5 de la mañana que 21 de las futbolistas han aceptado mantenerse en la concentración y jugar el viernes el primer partido de la liga de naciones con Suecia.

"La primera cosa que se les ha dicho hoy en la reunión, además de presentarme, ha sido, quién no esté a gusto, quien no se vea con fuerzas, quién por la razón que sea no considere que tiene que estar aquí, que sepa que no se va a encontrar ni en la federación, ni en el consejo superior de deportes, un proceso sancionador", dijo el presidente del CSD a los medios.

Este añadió: "Por lo que respecta a la convocatoria y a la concentración, de las 23 convocadas, dos jugadoras han solicitado, por razones de falta de ánimo y de malestar personal, y por lo tanto, absolutamente respetable, la posibilidad de abandonar la concentración".

Al finalizar la reunión, que contó con la mediación de Amanda Gutiérrez, presidenta del sindicato Futpro, se dio a conocer la creación de una comisión mixta tripartita que vele por el desarrollo de la ley del deporte y el cese del secretario general de la Real Federación de Fútbol, Andreu Camps.

"Se ha acordado crear una comisión mixta, en la que participan tanto la Federación Española de Fútbol como las jugadoras, a través de los representantes que ellas quieran, y el Consejo Superior de Deportes. En esta comisión hemos acordado competencias que abarcan todos los temas que las jugadoras llevan tanto tiempo reclamando, como los cambios en la estructura organizativa del fútbol femenino, el plan estratégico y otras cosas de las que hemos estado hablando en los últimos días", dijo Gutiérrez a la prensa.

Gutiérrez ha calificado estos cambios como el principio de un entendimiento que acabe con la brecha abierta. Unos cambios que según el presidente de la comisión de fútbol femenino, Rafael del Amo, no han sido suficientes para todas. Este también aseguró que ninguna de las jugadoras exigió el cese de la seleccionadora, Montse Tomé, con quien comienzan a entrenar este miércoles.