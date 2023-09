Por Euronews

El primer ministro del país. Marcel Ciolacu, asegura que se harán "grandes inversiones en este tipo de instalaciones"

Rumania, miembro de la OTAN, ha comenzado a construir refugios antiaéreos cerca de la frontera con Ucrania. El objetivo no es otro que proteger a la población local de los drones y misiles rusos que supuestamente han caído en territorio rumano tras ser disparados contra objetivos ucranianos cercanos a la línea fronteriza. Según las autoridades rumanas, estos refugios antiaéreos son los primeros de lo que podría ser una larga serie de instalaciones de este tipo.

"Los refugios que estamos construyendo ahora no son estéticamente agradables porque se trata de una intervención rápida. Los habitantes se sentían inseguros y tratamos de hacer algo por ellos. Pero haremos grandes inversiones en todos los pueblos de la frontera, dadas las acciones llevadas a cabo por la Federación de Rusia. No me gustaría entrar en esos detalles, son detalles militares", asegura Marcel Ciolacu, primer ministro de Rumania.

Este miércoles se ha hecho público que drones rusos han sido encontrados a catorce kilómetros de la frontera con Ucrania. La mañana del mismodía, Rusia bombardeó los puertos fluviales de Izmail y Remi, ambos en el lado ucraniano del Danubio. No es la primera vez que lo hace, ni tampoco la primera que restos de supuestos artefactos rusos aterrizan en territorio de la OTAN.