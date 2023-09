Por Zoltan Siposhegyi

El primer ministro húngaro espera que su ideología gane poder en las próximas elecciones europeas, mientras su homóloga italiana habla del colapso de Occidente ante el descenso de la natalidad.

Promocionada como el modelo húngaro, la política introducida por los Gobiernos del primer ministro Viktor Orbán para incentivar a las parejas a tener hijos centra una vez más la cumbre Demográfica bianual de Budapest. En esta edición, la quinta, bajo el lema "La familia es la clave de la seguridad", su homóloga italiana Giorgia Meloni es la invitada de honor.

Esperando un cambio de rumbo en Europa

En su intervención, Orbán ha vuelto a arremeter contra la Unión Europea.

"Necesitamos un cambio de rumbo político. Tenemos que asegurarnos de que los poderes conservadores y favorables a la familia tomen el poder en el mayor número posible de países europeos. Además, el año que viene se celebrarán elecciones al Parlamento Europeo. Todo está dado para que inclinemos la balanza de poder a nuestro favor con una maniobra envolvente".

Revitalizar la familia

"Queremos defenderla, queremos revitalizarla. La familia no limita la libertad de nadie, sino que aumenta la riqueza de todos. Y no creemos que el Estado pueda sustituir a la familia. Allí donde se ha intentado en el pasado, ha ocurrido en Europa del Este bajo el régimen soviético, los resultados nos sirven de advertencia para que todo el mundo no repita el experiencia".

Según Meloni, la caída de la natalidad provocará un colapso total en Occidente. La líder de Hermanos de Italia ha criticado también que el discurso antifamilia sea cada vez más dominante, con medios de comunicación atacando los valores tradicionales y modelos de familia no convencionales en el cine y la publicidad.

La tasa de natalidad de su país es la más baja de la UE, con 1,24 hijos por mujer.

El adalid de la familia numerosa

Por su parte, desde su llegada al poder en 2010, Orbán se ha posicionado como defensor a ultranza de la cristiandad y de los valores profamilia. Introdujo cinco años después un plan de viviendas subvencionadas para parejas casadas jóvenes. Los proyectos anunciados en 2019 incluyen exhenciones fiscales para las mujeres que tengan cuatro hijos o más.

"Un total de sesenta líderes de opinión, expertos y políticos de cuatro continentes han asistido a la Cumbre Demográfica", comenta el reportero de Euronews Zoltan Siposhegyi. "El evento se viene celebrando desde 2015, pero esta es la primera vez que jefes de Estado y de Gobierno aceptan la invitación. Entre otros, los presidentes serbio y búlgaro, así como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, también buscan respuesta a la pregunta de por qué disminuye nuestra población.