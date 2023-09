Protestas de agricultores en Bulgaria contra la importación del grano ucraniano

Por Euronews

Gran malestar en Bulgaria luego de que se levantara la prohibición de importar grano ucraniano. Los agricultores de todo el país han realizado una protesta nacional. La maquinaria pesada de los agricultores y al menos 20 organizaciones del sector agrario bloquearon más de 50 puntos del país.

Bulgaria se encuentra en medio de una agitación sin precedentes en su industria agraria después de que se levantara la prohibición de importar grano ucraniano. El malestar se ha extendido como un incendio forestal, movilizando a agricultores de todos los rincones del país en una protesta nacional de gran envergadura. La maquinaria pesada de los agricultores y al menos 20 organizaciones del sector agrario han bloqueado más de 50 puntos estratégicos en todo el territorio, incluyendo la crucial carretera principal que conecta Burgas y Varna.

Los cultivadores de frutas y verduras, así como los apicultores, también se han unido a esta manifestación de descontento.

El productor de vino, Martin Penchev, expresó su frustración al preguntar: "¿Por qué nuestro país permite que la basura turca ingrese a nuestro mercado en forma de uvas y pueda aplastar mis precios cuando ni siquiera tengo subsidios?" Esta cuestión ha resonado fuertemente entre los agricultores, quienes sienten que sus esfuerzos se ven socavados por la competencia extranjera sin restricciones.

Los manifestantes no se limitaron a bloquear carreteras en las zonas rurales; incluso en el centro de Bulgaria, desafiaron la presencia policial y tomaron medidas enérgicas. Tsanko Tsanev, un ganadero, afirmó: "Protestamos contra la importación de grano, leche, frutas y verduras. Esta es una protesta de toda la industria agraria del país, no solo de los productores de granos". Esta declaración refleja la unidad en la insatisfacción que se ha apoderado de la comunidad agraria búlgara.

El paso fronterizo con Rumanía también sufrió un bloqueo impuesto por maquinaria pesada, lo que demuestra la determinación de los agricultores en su búsqueda de justicia. Sin embargo, lo que añade sal a la herida es el comentario del Primer ministro búlgaro, Nikolai Denkov, quien describió a los agricultores como "terroristas". Este comentario ha inflamado aún más los ánimos y ha profundizado la brecha entre el gobierno y el sector agrario.

Nikolai Denkov, en una declaración posterior, trató de apaciguar la situación al afirmar: "La protesta en este momento parece ser sobre problemas que ya se han resuelto, o son demandas que no se pueden resolver de la manera que desean, porque los plazos establecidos no se pueden cumplir". Sin embargo, la respuesta de los agricultores ha sido contundente: exigen no solo la detención de las importaciones de Ucrania, sino también financiamiento adicional por parte del Estado para respaldar su industria en tiempos de dificultades.

Se espera que los manifestantes de todo el país converjan en una gran protesta nacional en Sofía el próximo martes, marcando otro capítulo en esta lucha entre el gobierno y los agricultores búlgaros que buscan un trato justo y equitativo en el mercado agrario. La situación sigue siendo tensa y la resolución de esta crisis está aún por determinar.