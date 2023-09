Por Euronews en español con agencias

Las autoridades de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj, territorio separatista de Azerbaiyán poblado por armenios, anunciaron un cese de las hostilidades inmediato, en vigor desde hoy y, como condición, aceptaron su propio desarme.

"Gracias a la mediación del mando del contingente ruso de mantenimiento de la paz desplegado en Nagorno Karabaj, se llegó a un acuerdo sobre el cese total de las hostilidades a partir de las 13:00 horas (09.00 GMT) del 20 de septiembre de 2023", indicó el Centro de Información karabají en un comunicado.

Explicó que "se llegó a un acuerdo sobre la retirada de las unidades restantes y el personal militar de las Fuerzas Armadas de la República de Armenia de la zona de despliegue del contingente ruso de mantenimiento de la paz y la disolución y el desarme completo de las formaciones armadas del 'Ejército de Defensa de Nagorno Karabaj'".

Unas horas antes, cientos de ciudadanos protestaron en Armenia contra la operación antiterrorista que ha denominado así Azerbaiyán y que ha iniciado en el enclave de Nagorno Karabaj, donde la mayoría de población es armenia. Los manifestantes acusaron a su Gobierno de no actuar contra Bakú. Mientras que el Ejecutivo de Armenia se defiende de la justificación que ha dado Azerbaiyán para actuar en la región.

"La República de Armenia no está implicada en las acciones militares y me gustaría afirmar una vez más que la República de Armenia no tiene ejército en Nagorno Karabaj", destacó el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián.

El detonante, según Bakú, es la muerte de dos civiles y cuatro policías azerbaiyanos que habían muerto según dice por minas plantadas por grupos de sabotaje armenios en Karabaj. Además, los azerbayanos justifican sus acciones acusando a los armenios de concentrar tropas en la zona y dicen que cesarán la ofensiva si los separatistas armenios "deponen las armas".

Anar Eyvazov, portavoz del Ministerio de Defensa azerbaiyano, señalaba: "Hemos observado movimientos (por parte de Armenia en Nagorno-Karabaj) como llevar las unidades a un alto nivel de preparación para el combate, preparar a unidades adicionales para la movilización, aumentar la vigilancia del ejército azerbaiyano, infiltrarse en la profundidad de nuestras posiciones y volver a minar las zonas desminadas, así como las carreteras civiles, con fines de provocación terroristas."

La ofensiva de Azerbaiyán se ha producido tres años después de la última guerra entre ambos bandos. Mientras que la parte azerbaiyana insiste en que está atacando solo posiciones militares, la parte armenia informa de ataques dirigidos contra civiles. Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia han pedido el cese de las hostilidades.