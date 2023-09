Por Euronews

Las jugadoras de la selección española de fútbol rompen el silencio y aseguran que habrá "tolerancia cero" ante los abusos. Asimimo confirman que La Roja juegará este viernes contra la selección de Suecia.

La selección española, tras vivir los dos días más convulsos de la historia del fútbol femenino español, ya está centrada en el partido de este viernes (18:30 horas) de la Liga de Naciones contra Suecia en Gotemburgo, donde lucirá por primera vez la estrella de campeona del mundo en la equipación.

PUBLICIDAD

Alexia Putellas intentó resumir lo vivido estos días y pidió perdón a los periodistas, pues la rueda de prensa fue corta porque tenían entrenamiento y charla con la seleccionadora Montse Tomé.

“Llevamos una semana durmiendo cuatro horas. Somos las primeras que queremos ser futbolistas, pero no ha sido posible”, subrayó la futbolista del Barcelona, y reiteró que ni ponen ni quitan entrenadores, sino que piden “tolerancia cero hacia personas que hayan escondido, aplaudido o incitado un abuso”.

“Si esto hace que las mujeres vean que no hay que pasar por lo que ha pasado nuestra compañera, ha valido la pena. Con Jenni el sistema y los protocolos han fallado. Se ha tardado un mes en pronunciarse a favor de nuestra compañera y se sacaron comunicados para desacreditarla”, manifestó Putellas.

España comparte grupo con Suecia, Italia y Suiza, a quienes tendrá que imponerse para ser campeona de grupo y pasar a las semifinales. Las dos finalistas de este torneo tendrán una plaza en los Juegos Olímpicos de París de 2024, junto a la anfitriona Francia. En caso de que las francesas sean finalistas, la selección que acabe en tercer lugar irá a la cita olímpica.

España intentará centrarse en el balón entre tanta tensión y lucir la estrella ante Suecia

Pero el camino al estadio Gamla Ullevi de Gotemburgo, que albergará el primer partido de españolas y suecas en esta nueva competición, ha sido inestable y con muchas dudas por parte de unas futbolistas que finalmente han decidido viajar hasta Suecia, a excepción de Mapi León y Patri Guijarro.

La convocatoria de Tomé, que aseguró que había hablado con las futbolistas cuando no fue así, causó la indignación del grupo, que recordó el lunes por la noche mediante un comunicado su decisión tras el caso Rubiales de no ser convocadas hasta no ver cambios en el organigrama de diferentes áreas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Todas las campeonas del mundo, menos Athenea del Castillo que se desmarcó, eran firmes en su decisión de no volver, pero una posible sanción que conllevaba la inhabilitación fue el motivo de peso por el que acudieron todas a una convocatoria que no fue, como lo es habitualmente, en las Rozas, sino en Oliva (Valencia), y a la que llegaron en tandas.

En lo puramente deportivo, las preferencias de Montse Tomé, al igual que el rendimiento de las españolas por el estado anímico de tensión vivido estos días, son una incógnita. España ya sabe lo que es ganar a Suecia, pues fue la selección a la que superó en semifinales del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, pero la situación ahora es muy tensa.

Solo hace poco más de un mes desde que ambas selecciones se enfrentaron. Pero parece que ha pasado un mundo. Suecia, número uno del ránking mundial tras ganar la medalla de bronce mundial, mientras que España es segunda, mostró durante esta semana el apoyo a las jugadoras con declaraciones de Filippa Angeldahl.