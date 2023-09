Por Euronews en español

Oro para la alemana Anna-Maria Wagner en la categoría de menos de 78, al derrotar en la gran final a la italiana Alice Bellandi.

La tercera y última jornada del Grand Slam Heydar Aliyev de Bakú vio sobre el tatami a los mejores yudocas de peso pesado del mundo, dispuestos a darlo todo por poder subirse a lo más alto del podio.

El programa "White Suits Girls" de Azerbaiyán anima a las jóvenes de este país a participar en deportes de combate para fomentar su desarrollo, sus habilidades de combate y la confianza en sí mismas. El Grand Slam de Bakú quiso contar con todas ellas.

La primera final del día, la de menos de 90 kilos, enfrentaba al búlgaro Ivaylo Ivanov con Mikhail Igolnikov. Un combate duro desde el primer segundo en el que ambos yudocas lo dieron todo, aunque finalmente fue Igolnikov el que, con un impresionante waza-ari, se hacía con el preciado oro.

El campeón del mundo y miembro del Consejo de la Federación de Yudo de Azerbaiyán, Elkhan Mammadov, entregó las medallas.

Wagner suma y sigue

En menos de 78, Anna-Maria Wagner se veía las caras con Alice Bellandi. La alemana terminó el combate a lo grande con un gran ippon para delirio de los aficionados locales, encantados con su siempre enérgico yudo. Otro título para la alemana.

Mohammed Meridja, director de Educación y Entretenimiento de la Federación Internacional de Yudo, hizo los honores en el podio.

"Hoy tenía esas sensaciones, lo siento en plena lucha, estaba cómoda y en cada momento me sabía más fuerte", decía después Wagner. "Siento esa fuerza en mi mente, siento la confianza en mí misma. Esta vez, esta lucha fue para mí".

Ante la atenta mirada del público, Ilia Sulamanidze lograba en la final de menos de 100 un fantástico waza-ari con el que se aseguraba la medalla de oro en Bakú. La enorme potencia del georgiano nunca decepciona.

El vicepresidente de la Federación Georgiana de Yudo, David Kevkhishvili, colgó al campeón su presea.

"Es una sensación extraña porque los chicos locales quizá no me conocen ni saben de dónde vengo", confesaba tras su éxito Kevkhishvili, "pero me han apoyado con el corazón y, aunque repito, es una sensación extraña, ha sido una enorme felicidad para mí".

En más de 78 kilos, Beatriz Souza y Rochele Nunes hicieron gala de los verdaderos valores del yudo, celebrando juntas la victoria de la primera. El campeón del mundo y doble plata olímpico, Neil Adams, repartió los metales.

En la final de más de 100, Inal Tasoev supo contrarrestar con maestría a Guram Tushishvili mediante un waza-ari que le daba la ansiada victoria. Agayar Akhundzada, miembro de la junta directiva de la Federación de Yudo de Azerbaiyán, entregó las medallas.

Azerbaiyán concluye su Grand Slam en lo más alto del medallero, con un total de cinco preseas, la última de ellas el bronce de Zelym Kotsoiev en menos de 100 kilos.

Un torneo en definitiva inmejorable para los azerbaiyanos. Y también, desde luego, para el mundo del Yudo. ¡Gracias Bakú!