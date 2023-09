Ucrania evalúa los daños del ya habitual ataque ruso contra instalaciones portuarias y del sector agrícola desde que en julio el presidente ruso Vladímir Putin diera por terminado el acuerdo de exportación de cereales ucraniano.

Las claves del día en este vídeo de 20 minutos

La noche del domingo misiles y drones rusos cayeron sobre el puerto de Odesa y en la mañana de este lunes, poco antes de hablarles a ustedes, encontraron el cadáver de dos trabajadores del puerto en uno de los graneros.

Mientras, sigue sin haber luz sobre la matanza del ejército de Azerbaiyán en el enclave de Nagorno Karabaj. En estos momentos llegan a cinco mil los armenios que se han visto obligados a dejar sus casas desde que comenzó una evacuación urgente este domingo porque entienden que su vida está amenazada por una operación de limpieza étnica.

Pero sobre los doscientos muertos por el ataque inicial del ejército azerbayano no hay ni la confirmación definitiva del número exacto de fallecidos, ni de los objetivos militares marcados por el gobierno del presidente Ilhan Alíev, ni tampoco respuesta internacional que ante el silencio general asume como legítimo el ataque sobre el enclave, ya en manos azerbaiyanas.

Pero podrán ver en este vídeo bastante más, entre otras cosas el día a día de una Libia en la que las agencias de la ONU encuentran todo tipo de dificultades para desplazarse por un país desmembrado desde el asesinato de Gadafi.

El papa Francico se ha pronunciado hacia una acogida genérica a los inmigrantes y refugiados. Italia ha insistido con gobiernos de distinto signo en que el hecho de que sea Lampedusa la primera tierra firme que se encuentran los que quieren llegar a Europa jugándose la vida y perdiéndola con frecuencia en el Mediterráneo, no implica que sea iTalia sola quien tenga que atender a todos los llegados.

Sin embargo el reparto de responsabilidades de lo que es un problema europeo, no italiano, ni griego, no se ha producido y las cuotas para cada país, cuando se han marcado, se han incumplido sistemáticamente desde la guerra en Siria. Evasión de la responsabilidad de acogida que no encuentra contrapeso en otras políticas que no sean las de fiar a regímenes autoritarios africanos como el de Túnez lo que es de hecho la represión de refugiados y emigrantes.

El fin de la huelga de guionistas en Hollywood está presente también y una alerta general sobre la tuberculosis

_________________

