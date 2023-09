Las claves del día en 20 minutos con Enrique Barrueco."Violencia identitaria" para la ONU en Nagorno Karabaj, Crece la economía de Rusia, glaciares en Suiza en riesgo, Bruce Springsteen, UEFA y Ucrania, carest´ía de vivienda en Portugal, Vilda, el entrenador cuestionado, Iglesia y violencia sexual.

PUBLICIDAD

Las claves del día en este vídeo de 20 minutos.

_______________________________________

Este jueves seguimos asistiendo a un éxodo de más de 65000 personas ya, la mitad de la población que huye del enclave de Nagorno Karabaj, un desplazamiento forzado por las armas y masivo contemplado con pasividad por la comunidad internacional.

Finalmente la asesora especial de la ONU para la prevención del genocidio, Alice Wairimu Nderitu, ha asegurado que las imágenes de los armenios huyendo del enclave de Nagorno Karabaj "por miedo a la violencia identitaria" son "alarmantes".

Entre las detenciones de armenios está la de el oligarca armeniode nacimiento Rubén Vardanián, exprimer ministro, que renunció a su nacionalidad rusa en 2022 para ocupar el puesto de jefe de gobierno no reconocido del enclave separatista, gobierno que acaba de aceptar formalmente, el hecho consumado de su disolución. A Vardanián le piden 20 años de prisión tras ser acusado hoy formalmente en Azerbaiyán de financiación del terrorismo.

De ciudades para vivir a ciudades para huir. Si el martes les ofrecíamos un panorama sobre la carestía extrema de la vivienda en Alemania, le llega el turno ahora a Portugal. Para dolor de los lisboetas los precios de los alquileres han convertido a la capital portuguesa y otras ciudades en un balcón turístico hostil a la vida diaria de familias, trabajadores y estudiantes que aspiran a encontrar un piso como era posible antes de la transformación del alquiler en un lujo cada vez más escaso y más caro. Aquí tienen una mirada de cerca a las consecuencias.

Les ofrecemos también en este vídeo las últimas novedades sobre la invasión rusa de Ucrania; sobre la impermeabilidad de Rusia a las sanciones occidentales, que parecen no afectar a su economía, el fin de facto de la europa sin fronteras, cuando Alemania estableces controlse antiinmigración en Polonia y República Checa, Uefa y Ucrania, y también novedades sobre la salud de Bruce Springsteen o la limpieza del David de Miguel Angel.

Nuestro No comment de hoy nos muestra que sin políticas migratorias realistas, no hay valla que detenga a quienes huyen de la miseria y la violencia como podrán ver en imágenes grabadas en Tijuana, en la frontera de México con Estados Unidos. Familias enteras con niños pequeños y bebés no lo dudan y saltan.

__________________________________________

Las claves del día en este vídeo de 20 minutos.