Fico ha prometido acabar con el envío de armas a Ucrania adoptando una postura más prorrusa que sus aliados occidentales.

Robert Fico es la figura más importante de la política eslovaca del siglo XXI. Este hombre de 59 años es doctor en Derecho, pero desde muy joven aspiró a ser político y se afilió al Partido Comunista Checoslovaco en 1986. 20 años después, fue elegido por primera vez como Primer Ministro siendo el líder de su propio partido de izquierdas, el SMER.

Líder pragmático y populista, perdió las elecciones en 2010 por un escándalo, pero volvió a ser primer ministro en 2012 y ganó de nuevo cuatro años después.

Sin embargo, dimitió tras el asesinato del periodista Ján Kuciak en 2018, debido a que se le culpó ampliamente del auge de oligarcas en el país.

Se habló incluso de juzgarle, pero no se rindió. En 2023, está de nuevo al frente del partido más poderoso de Eslovaquia. Le ayudó el fracaso de los partidos gobernantes, pero no sólo eso. Mientras que la élite política favorece claramente a Ucrania y Occidente, él optó por representar a los muchos que no son antirrusos y se muestran algo escépticos respecto a la UE y Estados Unidos.

