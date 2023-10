Por Euronews en español

En la base militar de Shura, cerca de Tel Aviv, se guardan estos días los restos de muchos cuerpos con la intención de identificarlos debidamente.

PUBLICIDAD

Las horas pasan lentamente para Israel Natien la base militar de Shura, en el centro de Israel. Lleva varios días esperando para identificar el cadáver de su primo, uno de los 1400 asesinados por Hamás el pasado 7 de octubre.

A lo largo de los últimos días ha tenido varias falsas alarmas, y por más información que ha proporcionado, no son capaces de encontrarlo.

"Un día nos dicen que lo encontraron gracias a su anillo de boda, pero resultó no ser él", nos cuenta. "Les dijimos que tenía tatuajes, ¡pero no lo encuentran! No sabemos nada. Ya han pasado diez días".

Su caso no es una excepción. El estado de muchos de los cadáveres que llegan a diario a Shura revela el horror del peor atentado terrorista de la historia de Israel.

Avigail, médico militar, reconoce que "cada vez que pensamos que ya lo hemos visto todo, llega otro horror. Hemos visto cuerpos desmembrados, a los que les faltaban pies y brazos, y manos que fueron cortadas".

Desde Gaza, nuevos datos

Aquellos que sí han logrado identificar a sus familiares y recuperar sus cuerpos, no lo tienen fácil para enterrarlos. Y es que, a pesar del asedio total a Gaza impuesto por el Ejército israelí, los ataques con cohetes desde la Franja tampoco cesan. No hay tiempo ni para llorar a los muertos.

Desde Gaza, y según los últimos datos, el número de muertos desde que arrancara el conflicto entre Israel y Hamás asciende ya a 3000. El número de heridos, informa el Ministerio de Sanidad palestino, supera por su parte los 1200. Lamentablemente, nadie duda de que estas cifras no harán otra cosa que seguir creciendo.