Más del 20% del personal contratado por Meta para verificar el contenido violento de Facebook e Instagram está de baja por trauma psicológico.

El único requisito de Facebook para trabajar como moderador de contenidos en la ciudad española de Barcelona era conocer el idioma local.

Parecía un puesto atractivo, con un salario que podía alcanzar los 2.400 euros al mes por ver entre 300 y 500 vídeos al día.

Sin embargo, lo que parecía una buena oportunidad resultó ser una mala decisión para muchos de los trabajadores que consiguieron los empleos de Barcelona.

Más del 20% de la plantilla de CCC Barcelona Digital Services -propiedad de Telsus, la empresa que Meta contrató para revisar el contenido de Facebook e Instagram- está de baja por trauma psicológico.

Las imágenes publicadas en las redes sociales que debían revisar mostraban lo peor de la humanidad: vídeos de asesinatos, descuartizamientos, violaciones y suicidios en directo.

"En uno de los vídeos, un padre muestra a su bebé, que tendría un año. Le clava un cuchillo en el pecho, le arranca el corazón y se lo come", explica a Euronews Francesc Feliu, abogado de más de una docena de trabajadores que decidieron demandar a la empresa.

"Aparte del contenido absolutamente inhumano, hay mucho ruido, gritos y sangre", añadió Feliu.

Los empleados han criticado las condiciones de trabajo impuestas por la empresa a los moderadores de contenidos, que les dejan muy expuestos a graves problemas de salud mental como el trastorno de estrés postraumático, el trastorno obsesivo-compulsivo y la depresión.

"Estamos hablando de personas que estaban sanas y de repente aparecen estos trastornos mentales. Algunos de estos trabajadores han intentado suicidarse", afirma el letrado.

"Supuestamente están produciendo docenas y docenas de personas relativamente jóvenes que van a padecer enfermedades mentales. Es extremadamente grave", añade.

Facebook. Unsplash

La primera denuncia europea

Chris Gray empezó a trabajar para CPL, la empresa contratista con la que Facebook trabajaba en Irlanda, en 2017. Su contrato como moderador de contenidos duró un año.

El irlandés, que ahora tiene 50 años, fue el primero en llevar a la red social a los tribunales.

Cuando empezó a trabajar, el vídeo solo suponía el 20% del contenido que tenía que revisar, trabajando sobre todo con texto, fotos y algún vídeo en directo.

Las imágenes que se le quedan grabadas son las de inmigrantes torturados con una barra de metal ardiendo o perros hervidos vivos.

"No me di cuenta de lo mucho que me afectaba. Sólo más tarde me di cuenta de que era un desastre, estaba muy estresado. No podía dormir y me volví muy agresivo. Si alguien me hablaba de mi trabajo, me echaba a llorar", explica Gray a Euronews.

Cuando se dio cuenta de que no podía más, intentó hablar con el psicólogo de la empresa: "Rellené cuestionarios diciendo que me sentía agobiado en el trabajo. Pero tardé siglos en conseguir una cita con alguien".

Como Gray, otros 35 moderadores de contenidos se han quejado ante el Tribunal Superior de Irlanda, donde Meta tiene su sede europea.

"Tenemos clientes de Irlanda, Polonia, Alemania y España. Algunos de ellos se dieron cuenta de que el trabajo les perjudicaba a las pocas semanas, otros afirman que no se dieron cuenta del impacto hasta que sus familiares y amigos les dijeron que su personalidad había cambiado", dice Diane Treanor, abogada de Coleman Legal que representa a Gray.

No poder acceder a apoyo psicológico es algo de lo que también se quejaron los trabajadores españoles.

"Al ver un vídeo, muchas de estas personas se derrumbaban, no podían seguir. El psicólogo les escuchaba y luego les decía que lo que estaban haciendo era importantísimo para la sociedad, que tenían que imaginarse que lo que estaban viendo no era real sino una película, y que volvieran al trabajo", dice el abogado español.

Además, a los trabajadores no se les hicieron pruebas previas para ver si las personas que contrataban tenían algún problema de salud mental previo, algo que podría incapacitarles para el trabajo.

Sin embargo, al ponerse en contacto con Euronews, Facebook afirma que está trabajando con Telsus para solucionar urgentemente el problema.

"Nos tomamos muy en serio el apoyo a los revisores de contenidos y exigimos a todas las empresas con las que trabajamos que proporcionen apoyo in situ 24 horas al día, 7 días a la semana, por parte de profesionales capacitados".

La aplicación de Facebook. Unsplash

Te marca de por vida

Los trabajadores afirman que, incluso cinco años después, muchos siguen en tratamiento psicológico. Algunos incluso tienen miedo de salir a la calle.

"Este tipo de contenido te deja cicatrices para toda la vida. No somos máquinas ni ordenadores sin sentimientos", dice Feliu.

Ambos abogados coinciden en que la política de Meta de obligar a los empleados a ver el vídeo entero para explicarles todas las razones de la censura agrava el trauma.

Dicen que si el empleado ya puede ver después de 10 segundos la razón por la que el vídeo debe ser censurado, entonces no hay necesidad de ver el vídeo entero. También se quejan de que el moderador a menudo tiene que ver el mismo vídeo una y otra vez porque más de un usuario lo ha denunciado.

Sobre esta cuestión, Facebook asegura que existen "soluciones técnicas para limitar al máximo la exposición a material gráfico".

"Las personas que revisan contenido en Facebook e Instagram pueden ajustar la herramienta de revisión de contenido para que el contenido gráfico aparezca completamente borroso, en blanco y negro o sin sonido".

Hace tres años, el consejero delegado de Facebook, Mark Zuckerberg, calificó las críticas a las condiciones laborales de la empresa de "un poco exageradas". Los comentarios, realizados en una reunión de personal, se filtraron a la prensa.

"No es que la mayoría de la gente vea cosas horribles todo el día. Pero hay cosas realmente malas con las que la gente tiene que lidiar, y asegurarse de que tienen el asesoramiento adecuado y el espacio y la capacidad para tomar descansos y obtener el apoyo de salud mental que necesitan es algo realmente importante", dijo Zuckerberg a los empleados.

Pero esa no es la experiencia de los antiguos trabajadores.

"La política de la empresa es negarlo", afirma el abogado español.

"Si quisieran solucionar estos problemas, habría otra dinámica, pero de momento la única solución es la vía penal", asevera.