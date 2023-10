Por Charlotte Lam & Euronews

La organización sin ánimo de lucro es una entidad con sede en la pequeña localidad escocesa de Dalmally que, debido al gran corazón de su fundador, tiene un alcance global. Su labor ha sido reconocida con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia.

Con ocasión de los Premios Princesa de Asturias 2023, la periodista de Euronews Charlotte Lam ha viajado a la ciudad española de Oviedo para hablar con representantes de Mary's Meals, entidad vencedora en la categoría de concordia.

"Se trata de una organización sin ánimo de lucro con sede en la pequeña localidad escocesa de Dalmally que, debido al gran corazón de su fundador, tiene un alcance global. Su principal objetivo es proporcionar una comida diaria a los niños en edad escolar. Sus miembros trabajan en dieciocho de los países más pobres del mundo", explica la reportera.

Me acompañan dos de los líderes africanos de Mary's Meals: Amina Iddy Swedi, de Kenia, y Panji Chipson Kajani, de Zambia. Bienvenidos a Euronews. En primer lugar, les doy la enhorabuena. ¿Qué se siente al estar aquí en España, por lograr un premio tan prestigioso?, pregunta la reportera.

"En Mary's Meals nos sentimos muy honrados por haber sido reconocidos con el Premio de la Concordia y lo recibimos con humildad. No supone algo que demos por sentado, sino que es gracias al apoyo que recibimos de todo el mundo... de todo tipo de personas", responde Panji Chipson Kajani, director de Mary's Meals Zambia.

"Por añadir algo a lo que ha dicho Panji, yo también estoy entusiasmada. La palabra concordia significa unir a la gente, y si observamos el modelo de Mary's Meals, trabajamos con comunidades y voluntarios. Así que, estoy muy emocionada porque coincide con el nombre ‘concordia’. Me alegro de estar aquí", añade Amina Iddy Swedi, directora de Mary's Meals Kenia.

La historia de los orígenes de Mary's Meals es extraordinaria. Su director ejecutivo, Magnus MacFarlane-Barrow, conmovido por lo que vio en Bosnia-Herzegovina en los años 90, recogió ayuda con su hermano, y la llevaron ellos mismos a tierras bosnias. ¿Qué le atrajo de Mary's Meals, y de esta línea de trabajo?, quiere saber Charlotte Lam.

"Mary's Meals tiene una visión muy clara, que es proporcionar una comida en un centro educativo. Normalmente, cuando me hacen esa pregunta, le doy la vuelta y digo: ‘¿qué me ha hecho quedarme después de todos estos años?’. En estos momentos trabajo en el condado de Turkana, en Kenia, un lugar que ha sido marginado durante muchos años. He podido ver el impacto en tiempo real desde 2018, cuando empezamos en esa región en concreto, hasta ahora. Así que, me siento realmente honrada de formar parte de Mary's Meals", declara Amina Iddy Swedi.

¿Y a usted, Panji?, interroga la periodista de Euronews.

"Por formación, soy educador. Así que, siempre encuentro motivación cuando se producen acciones que quieren llevar la educación a los niños. Soy malauí de origen. La alimentación escolar de Mary's Meals comenzó en Malaui, y observé los beneficios en primera persona. Además, es una de las pocas acciones en el mundo cuyos resultados pueden verse casi al instante. Eso me ha hecho seguir adelante, durante los últimos 12 años", afirma Panji Chipson Kajani.

Hablando de resultados, en esta edición de los premios se ha reconocido a Mary's Meals por su "modelo operativo innovador y eficaz, que permite un uso óptimo de los recursos". Hábleme de lo que diferencia el modelo de esta organización sin ánimo de lucro, de otros modelos, sugiere la entrevistadora.

"Nos enorgullecemos de afianzar todo lo que hacemos, en la participación de la comunidad, que a su vez, se convierte en propiedad de la comunidad. Me gustaría mencionar un buen ejemplo de un año reciente, 2020, cuando surgió la COVID-19. Todas las escuelas habían sido cerradas. Trabajamos en comunidades muy marginadas y sabíamos que cuando saliéramos de la pandemia, volveríamos a una comunidad prácticamente muerta. Así que, teníamos dudas sobre cómo seguir adelante. Lo que ocurrió fue que nos asociamos con la comunidad, que fue la que ideó un modelo que nos permitía seguir alimentando a los niños mientras estaban en casa", explica Amina Iddy Swedi.

Panji, han sido un par de años difíciles a nivel mundial. Los altos niveles de inflación y el aumento del coste de la vida contribuyen al hambre en todo el mundo. ¿Cómo han afectado a la misión de Mary's Meals, o incluso la han cambiado, recientes acontecimientos mundiales, como la pandemia, la guerra en Ucrania, o los bloqueos de alimentos?, quiere saber la reportera.

"Afortunadamente, gracias al modelo de bajo coste que utilizamos, a la buena administración que hemos aplicado y a los recursos que obtenemos, a pesar de las turbulencias de la economía mundial, la gente sigue confiando en nosotros. Como sigue confiando en nosotros, sigue aportando esas pequeñas donaciones, y cuando las recibimos, podemos cumplir nuestra promesa a los niños. Así que, seguimos agradecidos a la gente de todo el mundo por seguir confiando en nosotros, a pesar de las turbulencias de la economía mundial", señala el director de Mary's Meals Zambia.

La situación de inseguridad alimentaria se extiende y alcanza nuevos niveles en muchos países. Actualmente, asistimos a una creciente crisis humanitaria en Oriente Próximo. ¿Cómo se presenta el futuro de Mary's Meals?, pregunta Charlotte Lam.

"Me alegro de que lo haya mencionado. Ahora mismo, en este espacio en el que estamos, hay crisis e inflación. Nuestra primera prioridad en Mary's Meals es mantener la promesa a los niños que alimentamos actualmente. Intentamos hacerlo, en la medida de lo posible. Así, por ejemplo, este año hemos experimentado una alta inflación en los alimentos, y nuestro propósito ha sido mantener la promesa a estos niños. Nuestro objetivo también es crecer, pero la prioridad es mantener nuestra promesa a estos niños que alimentamos actualmente", indica la directora de Mary's Meals Kenia.

"Para añadir algo a lo que dice Amina, Mary's Meals es un programa centrado en las necesidades. Reconocemos que hay muchos niños que necesitan alimentos, y por eso tenemos que contar con una forma sólida de selección, para poder llegar a los más vulnerables. Creemos que, en este momento, estamos llegando a los más vulnerables. Nuestro deseo es llegar a los más desfavorecidos. Estamos continuamente evaluando y revaluando, de modo que, si hay oportunidades y recursos, de hecho, deberíamos llegar a los necesitados, como ocurre con la situación de la que estamos hablando, en Gaza. No tenemos planes inmediatos para ir allí ahora, pero estamos siguiendo la situación muy, muy de cerca", añade Panji Chipson Kajani.

Con problemas globales como el hambre en el mundo, algunas personas pueden acusar el cansancio. Saben que el problema existe, pero no entra en su esfera. Mi última pregunta es: ¿Cómo hacen ustedes, en Mary's Meals, y como personas, para que los ciudadanos se involucren, y este tema siga estando en la mente de la gente?, interroga la periodista de Euronews.

"Nuestra estructura de recaudación de fondos se centra en las personas de base, es decir, donantes individuales como usted y yo. Hemos visto su sostenibilidad, en lugar de centrarnos, sobre todo, en los donantes institucionales. Hemos observado que se cansan muy rápidamente. Así que, realmente, nuestro modelo de recaudación de fondos se encarga de que podamos ser capaces de seguir sirviendo de estímulo, y el cansancio es limitado cuando los donantes lo perciben de esta manera", declara Amina Iddy Swedi, directora de Mary's Meals Kenia.

"Se trata de un viaje que empieza con un paso, pero puede acabar con miles de kilómetros. Así que, lo que deseamos es compartir esta historia. Es la historia de la alegría... la historia de la alegría que llega con la alimentación escolar. Alimentación más educación es igual a esperanza, y cuando compartimos esa historia creamos discípulos como usted. Luego, usted, va y crea discípulos como nosotros, y al hacer eso continuamente, nos estamos revigorizando unos a otros, de vez en cuando, para hacer frente al problema del cansancio", concluye Panji Chipson Kajani director de Mary's Meals Zambia.