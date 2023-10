¿Está Occidente cansado de la guerra?

La invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia tuvo lugar hace más de un año y medio. Durante todo este tiempo, los países occidentales han estado proporcionando ayuda financiera y militar a Kiev, prometiendo apoyar a los ucranianos durante el tiempo que fuera necesario. ¿Hay fatiga de guerra en Occidente, como dice el Kremlin?

PUBLICIDAD

Según una encuesta realizada en octubre por el Instituto Internacional de Sociología de Kiev, el doble de ucranianos cree que Occidente está cansado de la guerra y quiere que Kiev negocie con Moscú.

En la nueva encuesta, los sociólogos ucranianos averiguaron qué opina la población del país sobre una de las principales narrativas propagandísticas del Kremlin: "Occidente está cansado de la guerra".

La proporción de ucranianos que creen que el apoyo a los aliados está disminuyendo y desean que Kiev inicie negociaciones con Moscú aumentó del 15% al 30% en comparación con septiembre y diciembre del año pasado.

El 63% de los ucranianos cree que el apoyo de Occidente sigue siendo fuerte. КМИС

La tesis de la "fatiga occidental" fue reiterada recientemente por el portavoz presidencial ruso , Dmitry Peskov.

"Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que, según nuestras previsiones, la fatiga por este conflicto, la fatiga por el patrocinio completamente absurdo del régimen de Kiev, crecerá en varios países, incluido Estados Unidos ", declaró Peskov a principios de octubre.

La mayoría de la población ucraniana -más del 60%- sigue convencida de que el apoyo occidental es firme y, según los expertos, es poco probable que se debilite en los próximos meses.

"El presidente Biden tiene otros siete meses para seguir apoyando a Ucrania, y así lo ha manifestado. Estados Unidos está proporcionando a Ucrania un sistema de armamento serio. No habrá ningún cambio en este sentido", afirmó Judy Dempsey, del Carnegie Europe Centre y redactora jefe del blog Strategic Europe.

Según Dempsey, el apoyo de Bruselas a Kiev se ha mantenido inquebrantable desde febrero de 2022, inicio de la invasión rusa a gran escala. La UE está dispuesta a seguir prestando ayuda financiera, política y militar a Kiev.

"La sensación de que la guerra ha durado bastante tiempo existe ciertamente entre los Estados miembros. Pero yo__ no creo que este cansancio haya arraigado lo suficiente y esté tan extendido como para que los europeos digan: 'Ya basta, negociemos'", señala el experto.

La derrota de Ucrania en la guerra contra Rusia podría afectar gravemente a la estructura de seguridad en Europa en el futuro, afirma Maximilian Hess, investigador del Instituto de Investigación sobre Política Exterior de Estados Unidos y autor del libro "Economic War. Ucrania y el conflicto global entre Rusia y Occidente".

"Es importante entender lo que está en juego en este conflicto: no es sólo el sistema de seguridad europeo y la probabilidad de una nueva agresión rusa, sino también los sistemas económico y político que los ucranianos están luchando por reformar. Luchan por el derecho a unirse a sus vecinos europeos. Este es un conflicto en el que merece la pena apoyar a Ucrania, porque la alternativa, en la que Putin gane y destruya este país, conducirá no sólo a la destrucción del paradigma de seguridad europeo, sino también del paradigma político y económico de Europa en su conjunto", está convencido Hess.

Según el experto, en los próximos meses los ucranianos no deben preocuparse de que la ayuda de Europa y Estados Unidos se reduzca significativamente o desaparezca por completo.

"La UE ha distribuido la ayuda con bastante acierto. Se proporcionará durante bastante tiempo, dada la forma en que está estructurada. En Estados Unidos seguirá habiendo muchas luchas políticas internas en torno a la ayuda a Ucrania. Pero al menos hasta las elecciones presidenciales, hasta noviembre de 2024, seguirá siendo fuerte", opina Hess.

"No hay ninguna posibilidad de que la guerra termine pronto".

La invasión a gran escala del país vecino por parte del ejército ruso comenzó el pasado mes de febrero. La guerra dura ya más de año y medio. Ni Kiev ni Moscú están dispuestos ahora a sentarse a la mesa de negociaciones, insistiendo en sus propias condiciones.

El Kremlin dice que "la operación especial continuará hasta alcanzar sus objetivos".

Los dirigentes ucranianos no consideran posible el diálogo "mientras haya tropas de ocupación en el territorio del país".

Ni siquiera pensamos en compromisos territoriales. Para Ucrania no hay diferencia entre la región de Donetsk y la de Lviv, la de Chernihiv y Crimea, Kiev y Sebastopol", recordó Ruslan Stefanchuk, presidente de la Rada Suprema, en su intervención en la conferencia internacional "Crimea Global. Comprender Ucrania a través del Sur".

Европейский парламент 17 октября поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро

"En este momento, no veo la posibilidad de poner fin a esta guerra ", afirmó Judy Dempsey. - Los ucranianos no están dispuestos a negociar ningún acuerdo de paz que no tenga en cuenta la preservación de la integridad territorial del país, y hemos oído informes del Kremlin de que tampoco quieren dialogar". La pregunta que se plantea es: si ninguna de las partes está dispuesta a negociar, si la guerra se prolonga y cada vez muere más gente, ¿debería haber un mediador que realmente pudiera acercar a las dos partes? Pero ahora mismo no hay mediador.

PUBLICIDAD

La paz sólo podrá alcanzarse cuando la gente que está en el poder en Rusia no pueda continuar la guerra, está convencido Maximilian Hess.

"En mi opinión, no hay ninguna posibilidad de poner fin a la guerra en un futuro próximo porque Vladimir Putin no muestra ningún interés en hacerlo. Fue el Kremlin__en 2014__el que inició este conflicto, que creció hasta convertirse en una guerra a gran escala en 2022. La paz sólo será posible cuando el Kremlin ya no pueda o no quiera luchar", opina Hess.