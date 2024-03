Por Shona Murray

El presidente ucraniano ha asegurado que la solidaridad y el apoyo de la Unión Europea son factores fundamentales para ayudar a levantar la moral de los soldados ucranianos que luchan en el frente.

PUBLICIDAD

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dice que el mensaje de solidaridad y el apoyo de la Unión Europea son factores importantes para levantar la moral de los soldados que luchan en el frente.

"Da esa señal no sólo al mundo, sino también a nuestro pueblo que defiende a Europa y al mundo; este sentimiento es muy importante para no perder la moral de los soldados, (que sepan) que no están solos los que están en primera línea", aseguró Zelenski.

El presidente habló en Kiev ante una delegación de eurodiputados del grupo de los liberales (Renew) en el Parlamento Europeo, del que su partido es miembro. La visita se ha producido en medio de los preparativos para las elecciones europeas, que se celebrarán en junio.

"Es mejor cuando la atención no se centra sólo en la guerra, debido a las diferentes elecciones en Europa y en Estados Unidos. Es importante para nuestros hombres, nuestras mujeres y nuestros niños que seamos parte de Europa y Europa sabe que somos un escudo de defensa de nuestros valores comunes", añadió Zelenski.

Zelenski centra el debate en las armas

Sin embargo, la urgente necesidad de más armas de la UE también fue un tema central del debate, y también con respecto a las elecciones europeas de junio.

"Él sabe que estamos trabajando por una defensa europea pero, por supuesto, como nos han dicho todas las personas que han venido durante estos dos días, están pidiendo más armas, más municiones y también confirmó que hay una necesidad real en el campo de batalla", dijo la presidenta del Grupo Renew, Valerie Hayer.

Su mensaje llega mientras Rusia continúa atacando a Ucrania con misiles balísticos y drones; particularmente contra la infraestructura civil. Kiev dice que necesita urgentemente defensas aéreas y más apoyo militar.

El jueves se celebró una reunión de emergencia del Consejo Ucrania-OTAN para discutir los nuevos ataques aéreos, especialmente en la capital Kiev.

Mientras los Estados miembros de la UE no consiguen llegar a un acuerdo sobre la mejor manera de apoyar a Ucrania a corto y largo plazo, las sirenas de ataques aéreos siguen sonando en Kiev y los soldados ucranianos están sufriendo escasez de municiones en primera línea. Ahora, Ucrania teme que Putin se esté preparando para una gran guerra.