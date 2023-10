Entre la nueva generación de jóvenes miembros de la realeza europea, la princesa Leonor de España ha visto cómo se disparaba su popularidad al cumplir 18 años.

En un gesto que se hizo viral, la princesa Leonor de España rompió el protocolo el 12 de octubre.

En la celebración de la fiesta nacional, la princesa de Asturias fue sorprendida por sus compañeros de la academia militar en la que acababa de graduarse.

Mientras rodaban las cámaras, uno de los cadetes le dijo a la princesa: "Qué guapa estás, Borbón", un piropo que provocó las risas de los reyes Felipe y Letizia y una sonrisa de complicidad de Leonor.

En ese momento natural y humano, podría haber sido cualquier adolescente, pero pocas veces se ha visto a Leonor de Borbón saltarse el protocolo.

A partir de ese momento, toda España ha estado más pendiente de los movimientos de una princesa destinada a convertirse en la primera reina de España de la era moderna.

El martes, día de su 18 cumpleaños, en el que jurará lealtad a la Constitución, su popularidad se ha disparado y España está presa de la "Leonormanía".

Pero el auge de su popularidad hace que algunos se pregunten si la princesa está dotada de un encanto natural o si su comportamiento forma parte de un plan para crear la reina perfecta.

El primer día de la princesa Leonor en la guardería. Casa de S.M El Rey

¿Existe la Leonormanía?

Con su rostro inocente, sus ojos azules y su sonrisa permanente, la princesa Leonor ha sabido ganarse a los españoles.

Incluso ha conseguido renovar la imagen de la Casa Real y acallar algunas de las voces críticas con la actuación de su polémico abuelo, el exrey Juan Carlos.

La expedición de caza de elefantes del monarca retirado, su cuenta secreta de dinero en Suiza y la demanda por acoso interpuesta por su examante Corinna Larsen hicieron que su popularidad cayera en picado, arrastrando consigo a la corona.

Sin embargo, Leonor ha sabido reconciliar a los españoles con la Corona.

Aunque es difícil conocer el nivel de apoyo a la princesa, ya que el Centro de Investigaciones Sociológicas de España no pregunta por la familia real desde 2015, hay otros barómetros privados que se interesan por la cuestión.

El último de ellos, publicado esta semana en el diario El Español, sitúa a la joven princesa como el miembro más popular de la familia real, superando incluso a su padre Felipe VI, actual rey de España.

La princesa Leonor de España habla durante la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias en Oviedo, norte de España, el 20 de octubre de 2023. Alvaro Barrientos/AP

Muchos españoles están sucumbiendo a la "Leonormanía" y algunos expertos sugieren que su éxito se debe a que ha estado fuera de los focos durante tantos años. El desconocimiento de Leonor hace que ahora todo el mundo quiera saber quién es.

"La familia real ha sabido aprovechar el momento. Mientras estudiaba, la princesa era muy reservada en sus apariciones", explica a Euronews Fernando Rayón, periodista y profesor de Información Política en la Universidad CEU San Pablo.

"Sin embargo, tras la academia militar y a punto de cumplir los 18 años, ha aparecido una nueva Leonor, más madura y vestida de militar. Una imagen bastante llamativa", añade.

Para el experto, la expectación que rodea a Leonor no es una opinión, sino un hecho.

El carisma que posee, unido a su discreción, su prudencia y una organización que le lleva a preparar y esquematizar en un cuaderno los actos en los que participa, han hecho de la normalidad la cualidad que más la define. Esto permite que el pueblo español se identifique con ella.

El apoyo a Leonor es tan generalizado que, según la revista Hola, sólo el 21% de los españoles piensa que la princesa no está bien preparada para su papel como jefa del Estado.

Leonor de Borbón observa como su padre Felipe firma un libro. Casa de S.M El Rey

¿Una estrategia para crear a la heredera perfecta?

Su éxito ha llevado a muchos a preguntarse si la Leonormanía ha sido creada por el equipo de comunicación del Palacio de la Zarzuela.

"La imagen que da Leonor es la de estar donde tiene que estar. No hace declaraciones, no hay imágenes gratuitas de ella en casa o de fiesta. Por eso la gente la ve como lo que es: la futura reina y Jefa del Estado", dice Rayón.

Su autenticidad puede ser la clave para ganarse el corazón de los españoles. A pesar del férreo control de la comunicación por parte de la Casa Real, el indudable atractivo de la princesa es real.

"Hemos visto en el pasado que las campañas de comunicación con otros miembros de la familia real no han ido bien. Las campañas de imagen están muy estudiadas, hay que cumplir una serie de requisitos y apariencias", explica Rayón.

"Sin embargo, lo que se ha hecho con Leonor es justo lo contrario: la han protegido de esas campañas de comunicación", añade.

El experto en comunicación no verbal José Luis Martín Ovejero coincide con Rayón y cree que Leonor no necesita una campaña de comunicación porque atrae la simpatía de la gente por sí misma.

"Tanto a través de su comunicación -su comportamiento verbal y no verbal- siempre demuestra que es muy natural y alegre. Nunca se ven gestos groseros ni malos modos, no porque esas imágenes estén censuradas, sino porque ella no es así", dice Ovejero.

La princesa Leonor, heredera del trono español, participa en una ceremonia del "jura de bandera' donde jura lealtad a la bandera. Vincent West/AP

Poco se sabe de cómo es Leonor en la intimidad y qué le gusta hacer en su tiempo libre, pero su importancia en el panorama nacional se ha disparado.

El experto en comunicación no verbal asegura que la princesa está más en el punto de mira que sus predecesoras porque los medios de comunicación no llegaban tanto al público como lo hacen ahora las redes sociales.

Y esto se refleja en un aumento del 37% de las búsquedas en Google relacionadas con Leonor, según la consultora José Noblejas.

Aunque los expertos vaticinan que Leonor podría ser la princesa europea más carismática, a nivel nacional tendrá que ganarse a los partidos y grupos políticos muy hostiles a la familia real, incluidos políticos que no asistirán a su toma de posesión el martes.