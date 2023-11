Israel asegura haber "cercado por completo" la ciudad de Gaza

Por Euronews en español

La Agencia de la ONU para los refugiados palestinos denuncia el bombardeo de cuatro escuelas que servían como refugio de civiles.

Las fuerzas israelíes cercan por completo la ciudad de Gaza. Así lo ha informado el Gobierno de Benjamin Netanyahu, que afirma haber superado todas las entradas a la ciudad. "El cuerpo de ingenieros de las FDI está trabajando para localizar y neutralizar infraestructuras subterráneas, explosivos y otras amenazas para que las tropas puedan moverse libremente", informó el Ejército israelí.

El propio primer ministro, tras una reunión con sus soldados, advirtió que "nada puede detenerles". Anteriormente, el portavoz de las Brigadas Ezzedine Al-Qassam, ala militar de Hamás, prometió convertir Gaza en "la maldición de la historia" para Israel.

Con las organizaciones humanitarias alertando sobre la situación en la ciudad de Gaza, el Gobierno israelí podría estar estudiando la propuesta estadounidense de una pausa humanitaria.

El alto el fuego, no obstante, no se contempla, como confirmaba el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, no obstante, no contempla esa posibilidad.

"La cuestión del alto el fuego ni siquiera está sobre la mesa ahora mismo", decíael contralmirante Daniel Hagari. Las FDI están en guerra. Está llevando a cabo la guerra para desmantelar Hamás".

Nuevas denuncias de la ONU

Las denuncias contra la actuación israelí, mientras, no cesan. La Agencia de la ONU para refugiados palestinos culpó al Ejército de este país de haber bombardeado al menos cuatro escuelas, utilizadas como refugios, solo durante el jueves. Al menos 23 personas habrían muerto en esos ataques.

Fuentes palestinas afirman que Israel sigue colocando bombas en las proximidades de hospitales y otras instalaciones civiles. El Ministerio de Sanidad palestino eleva ya a 9000 los muertos en la Franja desde el 7 de octubre, con más de 22 000 heridos.