Con 18 años recién cumplidos, la princesa Leonor de España se ha ganado a los aficionados de la realeza en toda Europa. Pero, ¿quiénes son los otros jóvenes miembros de la realeza que debería conocer?

Europa sigue inmersa en la "Leonormanía" después de que la princesa heredera de España cumpliera 18 años la semana pasada y ofreciera una aplomada actuación al graduarse en la academia militar y prestar juramento a la corona.

Aunque la mayoría de las naciones europeas ya no tienen monarquía -sólo quedan 12 reinos y principados- y la mayoría de los miembros de estas familias reales tienen poco poder real, siguen siendo de interés para muchos ciudadanos.

Podría decirse que la familia real más famosa de todas es la británica, con los recién coronados Carlos y Camilla a la cabeza.

Los nuevos reyes rondan los 70 años, y el heredero Guillermo y su esposa Catalina tienen más de 40 y sus hijos son aún demasiado jóvenes para suscitar mucho entusiasmo. Lo mismo ocurre con la realeza nórdica.

En el continente, sin embargo, el panorama es muy diferente.

Junto a Leonor, parece haber una lista interminable de jóvenes miembros de la realeza dispuestos a inspirar a los fans de la monarca en toda Europa, y más allá.

Príncipe Nikolai de Dinamarca

Este danés de 24 años es el séptimo en la línea de sucesión al trono, pero su popularidad va mucho más allá de sus raíces reales.

Nieto de la Reina Margarita II, Nikolai es conocido sobre todo por su trabajo como modelo.

Famoso por sus pómulos "afilados como cuchillas", debutó en la pasarela en 2018 en la Semana de la Moda de Londres para la marca británica Burberry.

El príncipe Nikolai de Dinamarca camina por la pasarela durante un espectáculo de Dior Homme Menswear en París Stephane Cardinale/Corbis/Getty

Desde entonces, se ha convertido en sinónimo de la casa de lujo francesa Dior Homme y, en particular, de las colecciones de la directora creativa Kim Jones.

Nikolai ha desfilado en varios desfiles para la marca y también ha aparecido en campañas.

Para ser de sangre azul, a menudo es elogiado por su carácter realista.

En su aparición en la portada de Vogue Ucrania, declaró a la revista: "Para empezar, no sé lo que es ser otra persona, no un miembro de la familia real. Tuve una infancia especial, privilegiada podría decirse, y lo agradezco mucho. Ahora vivo una vida corriente y muy agradable. Lo único es que siempre me reconocen".

Princesa Eloísa de Holanda

Eloísa, quinta en la línea de sucesión al trono holandés, es condesa y nieta de la ex reina Beatriz.

También es una royal muy moderna. Conocida como la "reina del selfie", cuenta con 425.000 seguidores solo en Instagram, y parece que utiliza su plataforma para hacer el bien.

A principios de este año, compartió un mensaje con sus seguidores de Instagram para ayudar a promover la sostenibilidad en la moda.

Como auténtica Gen Z-er, también se ha establecido como influencer de moda y belleza en Instagram, vendiendo ropa vintage.

Su carrera es el sueño de cualquier aspirante a "creador de contenidos".

A principios de este año, Eloísa participó como jurado en el reality show holandés Nikkie's Makeup Mansion, en el que diez profesionales creativos compiten para ganar un premio.

En 2021 también publicó un libro, Learning By Doing, en el que escribía sobre comida, viajes y ropa, y respondía a las preguntas de sus seguidores en las redes sociales.

Es hija de los príncipes Constantijn y Laurentian y sobrina del rey Guillermo Alejandro.

Oficialmente, Eloísa ya no forma parte de la Casa Real tras la abdicación de su abuela Beatriz en 2013. No suele hablar de sus conexiones aristocráticas en las redes sociales, pero parte de su atractivo se debe sin duda a sus prestigiosos lazos familiares.

Princesa Alexandra de Luxemburgo

Alexandra, de 32 años, única hija del Gran Duque y la Duquesa de Luxemburgo, estuvo excluida de la línea de sucesión de la pequeña nación hasta 2011, cuando se adoptó la primogenitura absoluta con respecto a los descendientes del Gran Duque Enrique.

En términos sencillos, eso significa que sólo el primogénito de un dirigente real puede ser coronado. Desde entonces, es la sexta en la línea de sucesión al trono.

Ha estudiado en la Universidad Franciscana de Steubenville (Estados Unidos) y en París, donde estudió Filosofía.

Su Alteza Real Alexandra de Luxemburgo y Nicolas Bagory en su boda el 29 de abril en Bormes-les-Mimosas, Francia Arnold Jerocki/Getty Images

Alexandra terminó sus estudios en el Trinity College de Dublín en 2017, donde ganó un premio de la Escuela Irlandesa de Ecumenismo por una licenciatura en Estudios Interreligiosos con especialización en resolución de conflictos.

Es conocida por su afición al tenis y por ser voluntaria ayudando a enseñar a refugiados.

La princesa anunció su compromiso con Nicolas Bagory en noviembre de 2022 y la pareja se casó en abril de este año.

Princesa Alexandra de Hannover

A pesar del título ligeramente engañoso, Alexandra es en realidad la 13ª en la línea de sucesión al trono del principado de Mónaco.

Sobrina del soberano reinante, Alberto II, es hija de la princesa Carolina de Mónaco, musa durante mucho tiempo del difunto Karl Lagerfeld.

Alexandra es también nieta de la gran actriz Grace Kelly, fallecida 17 años antes de su nacimiento.

La joven miembro de la realeza es desde hace tiempo una consumada patinadora artística junior, e incluso representó a Mónaco en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Europa.

Alexandra de Hannover asiste al espectáculo Christian Dior Womenswear Primavera/Verano 2023 en París Pascal Le Segretain/Getty Images

Al igual que su elegante hermanastra real Charlotte Casiraghi, Alexandra se ha labrado una reputación como diseñadora de moda y a menudo se la puede ver sentada en primera fila en los desfiles de grandes diseñadores como Stella McCartney, Dior y, naturalmente, Chanel.

Por parte de padre, Ernst August von Hannover, es descendiente de la reina Victoria de Gran Bretaña y del rey Christian IX de Dinamarca.

Príncipe Georg de Liechtenstein

Como miembro de la familia real más rica de Europa y tercero en la línea de sucesión al trono, Georg aparece a menudo en las listas de "los más codiciados" de todo el continente.

Segundo hijo de Alois, príncipe heredero de Liechtenstein, y Sofía, princesa heredera de Liechtenstein, tiene dos hermanos mayores: el príncipe José y la princesa María Carolina, y un hermano menor, el príncipe Nikolaus.

Sofía está excluida de la línea de sucesión por ser mujer, lo que va en contra de las leyes de la realeza de Liechtenstein.

Sin embargo, ni ella ni sus hermanos tienen demasiados motivos para estar angustiados, sobre todo si se tiene en cuenta que su abuelo, el príncipe reinante Hans Adam II, declaró a principios de año un patrimonio récord de su Grupo LGT.

La empresa está valorada en 306.000 millones de francos suizos, lo que equivale a unos 318.000 millones de euros.

Victoria de Marichalar y Borbón

Para más información sobre la princesa Leonor, la reina del momento, puede leer con más detalle aquí.

Su prima, la princesa española Victoria, también es una de las favoritas de los fans de la realeza.

Sobrina del actual rey Felipe VI, es la quinta en la línea de sucesión al trono de España tras sus primos, las hijas de Felipe, Leonor y la infanta Sofía, su madre, la infanta Elena, y su hermano, Felipe.

Dado que es poco probable que llegue a reinar en España, la joven de 23 años aprovecha la oportunidad para hacerse un nombre en las redes sociales.

Gracias a su presencia en Internet -sólo en Instagram tiene 264.000 seguidores- se está convirtiendo en una de las "It girl" del panorama social europeo.

Victoria Federica de Marichalar y Borbón asiste a una fiesta de Moet & Chandon en Madrid Beatriz Velasco/Getty

Conocida por su amor a la moda, hace tiempo que se la compara con su elegante tía, la reina Letizia, que fue aclamada como la mejor vestida en la coronación de los monarcas británicos Carlos y Camilla en mayo.

Victoria también ha causado sensación en TikTok con su aparición en un vídeo publicado por la estrella del pop español Omar Montes, que acumuló millones de visitas en sólo 24 horas.

También es popular fuera de la red, ya que a menudo aparece en semanas de la moda y se asocia con prestigiosas marcas como Longchamp en sus publicaciones en las redes sociales.

Ferdinand Zvonimir von Habsburg, archiduque Real de Austria

Si el imperio austrohúngaro siguiera existiendo, Ferdinand no tardaría en gobernarlo. Sin embargo, su abuelo, Otto von Habsburg, fue el último príncipe heredero de Austria-Hungría que gobernó hasta la disolución del imperio en noviembre de 1918.

La familia Habsburgo sigue siendo muy influyente en Europa, pero Fernando ha decidido hacerse un nombre en un campo poco habitual.

Además de mantener su posición como heredero de la dinastía, es un exitoso piloto de carreras, que actualmente participa en el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA con el equipo WRT y en las European Le Mans Series con Prema.

En 2021, Ferdinand ganó las 24 Horas de Le Mans y el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en la clase LMP2.

A pesar de que, algún día, se convertirá en el jefe de la Casa de Habsburgo, parece bastante feliz compitiendo con coches y consolidándose como un icono de estilo por ahora.

Lady Louise Windsor

Con sólo 19 años -cumplirá 20 en poco sdías-, Lady Louise Windsor es una de las nietas menos conocidas de la difunta reina Isabel II.

Hija mayor del príncipe Eduardo y de Sofía, duquesa de Edimburgo, Louise estudia actualmente inglés en la Universidad de San Andrés, en Escocia, una de las universidades favoritas de la realeza.

Después de la universidad, no está claro cuál será el papel de Luisa en la familia real. El rey Carlos ha expresado su deseo de "acortqar" la monarquía, por lo que parece probable que Louise y su hermano James, de 15 años, no ocupen en el futuro el puesto de miembros de la realeza en activo.

Lady Louise Windsor participa en el 'Pol Roger Meet of The British Driving Society' en el Royal Windsor Horse Show de 2023 Max Mumby/Indigo/Getty

Tal vez veamos en Louise a una miembro de la realeza con los pies en la tierra, que podría llevar una vida más "normal" con un trabajo fuera de la familia real.

Por supuesto, todos estos miembros de la realeza son tan jóvenes que aún no se han establecido plenamente en la sociedad.

Al mismo tiempo, hay constantemente nuevos nacimientos nobiliarios y, por tanto, siempre alguien nuevo en quien fijarse para los aficionados de la realeza, como explica a Euronews la aristócrata británica Lady Victoria Hervey.

"Elisabeth de Bélgica es joven y elegante y acaba de entrar en escena, y los que habrá que tener en cuenta en el futuro serán los gemelos del príncipe Alberto de Mónaco y, por supuesto, los hijos del príncipe Guillermo", afirma.