¿Qué será de los niños de la Franja de Gaza?

En la Franja de Gaza, las mujeres y los niños están inmersos en una catástrofe humanitaria que no cesa. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, una media de 420 niños mueren o resultan heridos, cada día, en la zona. Hasta ahora se ha confirmado la muerte de más de 4000 niños, y alrededor de 1500 más permanecen en paradero desconocido, y se les da por muertos, entre las ruinas de los edificios.

"Ahora, bajo los escombros, los niños sufren intensos bombardeos día y noche. Les falta comida, agua, electricidad, medicinas... de todo. Y encima, sin electricidad, no se puede imaginar el horror y el miedo que viven cuando todo está completamente oscuro, y el único sonido que escuchan es el de los bombardeos", declara Nebal Farsakh, portavoz de la Media Luna Roja Palestina.

Las familias se enfrentan a duras condiciones. Hay escasez de agua potable, alimentos y atención médica... y las instalaciones como escuelas y hospitales, están desbordadas. El colapso y la destrucción de los sistemas de saneamiento agravan la situación y aumentan el riesgo de propagación de las enfermedades transmitidas por el agua, incluido el cólera.

¿Qué hay de los problemas a largo plazo relacionados con crecer en una zona de guerra?

"Nos estamos arriesgando a tener una generación con 'cicatrices mentales' que pueden durar toda la vida. También nos estamos arriesgando a contemplar una generación que no va a poder ser productiva en la edad adulta, que no va a poder interactuar con su entorno y ser todo lo productiva que puede ser, que no alcanzará todo su potencial. Y, por supuesto, está la cuestión del ciclo de violencia que estamos creando. La violencia nunca es la solución. La violencia solamente genera violencia", concluye Salim Oweis, oficial de Comunicaciones de UNICEF Oriente Medio y Norte de África.