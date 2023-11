Por Euronews en español con EFE

Durante el proceso se utilizaron células madre del propio paciente, extraídas de su médula ósea.

Primer trasplante en la historia de un globo ocular completo. Se llevó a cabo en Nueva York, el pasado mes de mayo, pero no ha sido hasta ahora que los cirujanos han confirmado la "dinámica positiva" del caso.

La operación involucró a un equipo de más de 140 cirujanos, enfermeros y otros sanitarios, y duró aproximadamente 21 horas, según explicó la institución, NYU Langone Health, en un comunicado este jueves.

Aaron James, un exmilitar de 46 años, había sufrido un grave traumatismo facial al electrocutarse en un accidente laboral, perdiendo el ojo izquierdo. Incluso después de someterse a operaciones reconstructivas, James perdió "su ojo izquierdo, su brazo izquierdo (el dominante) por encima del codo, toda su nariz y sus labios, los dientes delanteros, su mejilla izquierda, y su barbilla hasta el hueso", explicó el centro de salud en un comunicado.

El equipo de cirujanos realizó una reconstrucción facial al mismo tiempo que el trasplante del globo ocular. Durante el proceso se utilizaron células madre del propio paciente, extraídas de su médula ósea.

El exito de la intervención, no obstante, es parcial. El riego sanguíneo y los nervios críticos funcionaron muy bien, pero el paciente no ha conseguido recuperar la visión. Con todo, no se descarta que eso pueda acabar sucediendo. Aaron espera que su operación allane el camino para más avances en este campo de la transplantología.