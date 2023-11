Por Feyruz con EFE

Mientras la cumbre de los países árabes e islámicos pedía que se alivie el cerco de Israel al asediado enclave palestino y Alemania abogaba pòr una tregua humanitaria

Israel profundiza su ofensiva terrestre en el norte de la Franja de Gaza, sobre todo alrededor de la ciudad de Gaza.

El objetivo es erradicar totalmente al grupo islamista Hamás, y después mantener su presencia militar y el control sobre este territorio palestino.

"Si queremos la paz, debemos erradicar a Hamás", dijo en la noche del sábado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una rueda de prensa, donde aseguró que Israel sigue firme en su idea de mantener su presencia militar sobre Gaza y tener su control "desde una perspectiva de seguridad", ante lo que "la guerra contra Hamás avanza con toda la fuerza y un objetivo: ganar".

Benjamin Netanyahu recalcó: "Puedo decirles lo que no habrá: no habrá Hamás. Y no habrá una autoridad civil que eduque a sus hijos para odiar a Israel, para matar israelíes, para acabar con el Estado de Israel."

El primer minsitro israelí explicó, además, que el Ejército sigue "utilizando fuego agresivo desde el aire y desde tierra", y remarcó que el cese el fuego que cada vez se pide más desde más sectores de la comunidad internacional no será posible "hasta erradicar a Hamás" .

Mientras en una cumbre, de emergencia, de los países árabes e islámicos, celebrada en Arabia Saudí, se pedía el fin de la guerra, y que se aligere el cerco total al enclave palestino, asediado por Israel, donde escasea el agua, la comida y los medicamentos, y casi np hay combustible.

Se exigió, además, que Israel rinda cuentas "por sus crimenes masivos" tras los más de 11 000 muertos y 28 000 heridos en Gaza, en su mayoría niños y mujeres.

Por su parte, la ministra alemana de asuntos exteriores , Annalena Baerbock, de gira en Cisjordania e Israel abogó por una tregua humanitaria, que Tel Aviv rechaza hasta que los yihadistas palestinos no liberen a los 240 cautivos judios.

La ofensiva de Israel sobre Gaza, desatada tras esta toma de rehenes el pasado 7 de octubre y el sangriento ataque de Hamás al sur de Israel que causó 1200 muertos, dura ya 36 días.