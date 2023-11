Infectar a los animales con diabetes no salvará vidas humanas

Por Dr Julia Baines

Las opiniones expresadas en los artículos de la sección "View" (Punto de Vista) son únicamente las del autor.

En este Día Mundial de la Diabetes, ya es hora de que todos los experimentos con animales utilizados para estudiar la enfermedad se sustituyan por investigaciones humanas, escribe la doctora. Julia Baines.

Pregunte a cualquier persona que se preocupe por los demás si apoya los experimentos con animales cuando existen opciones eficaces y humanas, y probablemente le dirá que no.

Entonces, ¿por qué se siguen utilizando animales en experimentos para estudiar la diabetes? Existen opciones que utilizan células humanas, dispositivos mecánicos y modelos informáticos, pero los experimentadores siguen sometiendo a los animales a una crueldad espantosa.

La respuesta es sencilla: siguen haciéndolo por costumbre.

Los animales han sido utilizados y maltratados en experimentos durante tanto tiempo que muchos científicos recurren a ellos automáticamente, viéndolos como una pieza más del equipo de laboratorio.

En 2022, sólo en Gran Bretaña se realizaron más de 2,76 millones de experimentos con animales, incluidos miles de perros, caballos, conejos y cobayas, así como cerdos, primates y otras especies.

Pero hoy sabemos que es inconcebible tratar así a seres vivos que sienten. Al igual que los humanos, otros animales sienten dolor y miedo. Y, lo que es más importante, existen importantes diferencias biológicas entre las especies, sobre todo en lo que se refiere a la diabetes.

La crueldad con los animales no da resultados

La diabetes es un área clave explorada por los científicos de PETA, que han desarrollado el Acuerdo de Modernización de la Investigación, una estrategia detallada para poner fin a los experimentos con animales, incluyendo el cese inmediato de algunos usos y la eliminación gradual de otros.

Recomiendan el fin inmediato de los experimentos con animales para la diabetes en favor de las muchas opciones humanas disponibles.

No hay ninguna razón en la Tierra por la que los animales deban ser sometidos a crueldad en nombre de la investigación de la diabetes, y hay muchas razones para no hacerlo: los experimentos con animales no sólo son invasivos y crueles, sino que son mala ciencia.

De hecho, pueden retrasar la búsqueda de una cura, ya que los fondos se desvían de pruebas relevantes para el ser humano que realmente podrían ayudar a las personas.

Se calcula que "el desarrollo de un nuevo fármaco puede llevar de 10 a 15 años y más de 2.000 millones de dólares (1.870 millones de euros), y cerca del 95% de los estudios con humanos falla".

Inútil, brutal y anticuado

Está claro que hay un problema con el paradigma actual para desarrollar y probar fármacos y llevarlos al mercado, y la experimentación en animales se ha identificado como uno de los factores que contribuyen a ello.

Se pueden lograr grandes avances en el tratamiento de enfermedades como la diabetes y el cáncer de mama si se abandona la experimentación inútil, cruel y anticuada en otras especies y se apuesta por la investigación relevante para el ser humano.

Algunos fármacos que funcionan en otras especies en realidad perjudican a los humanos, y viceversa. Entre 1984 y 2014, se publicaron más de 50 artículos académicos al mes sobre la diabetes de tipo 2 basados en pruebas de laboratorio con roedores.

Estas pruebas revelaron mucha información a los científicos sobre los roedores, pero no predijeron que los fármacos de tiazolidinediona serían perjudiciales para los humanos, aumentando su riesgo de muerte cardiovascular en un 64%.

Las pruebas con animales predicen el resultado en ese animal. Los roedores difieren de los humanos en su forma de procesar la glucosa, desde el nivel de los ácidos nucleicos hasta las diferencias en proteínas, vías, células, tejidos y órganos.

Riqueza de alternativas

¿Cuál es la alternativa? Existe una gran variedad de opciones para investigar la diabetes sin crueldad y relevantes para el ser humano: imágenes humanas, tecnología in vitro, células madre inducidas en el ser humano, cultivos celulares tridimensionales, uso de órganos y tejidos humanos post mortem, imágenes humanas no invasivas, estudios epidemiológicos y genéticos humanos y modelos informáticos avanzados.

Científicos de la Glasgow Caledonian University utilizaron células humanas de un banco de tejidos para generar modelos de cicatrización de heridas para pacientes diabéticos con dificultades para cicatrizar y controlar las infecciones cutáneas.

Y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos ha aprobado una bomba de insulina de circuito cerrado desarrollada mediante modelos informáticos en lugar de ensayos con animales.

Mientras que en la investigación de vacunas contra el VIH/SIDA se han malgastado millones de euros torturando primates, los ensayos en humanos dieron lugar rápidamente a vacunas contra el COVID-19. Esta experiencia demostró cómo los ensayos con humanos pueden dar resultados rápidos y eficaces.

Es la biología humana la que se necesita para encontrar curas y mejores tratamientos para la diabetes, y cuanto antes se dediquen los fondos a apoyar la innovación en estos campos, en lugar de apuntalar el anticuado hábito de experimentar con animales, antes los encontraremos.

La doctoraJulia Baines es responsable de política científica en PETA.

En Euronews creemos que todas las opiniones son importantes. Póngase en contacto con nosotros en view@euronews.com para enviarnos propuestas o propuestas y formar parte de la conversación.