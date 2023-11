La Unión Europea intenta reducir su dependencia de las materias primas chinas o rusas. El problema: Los ecologistas han presentado una queja ante la oficina del Convenio de Berna del Consejo de Europa, alegando que la biodiversidad está amenazada las actividades mineras.

Para entrar en la mina de plata de Vareš, se necesita un respirador de emergencia y una formación especial en seguridad. Jimmy de Nueva Zelanda dos da un viaje subterráneo. Tiene 26 años de experiencia laboral: Australia, Mongolia, Burkina Faso, y ahora está en Bosnia-Herzegovina, trabajando para Adriatic Metals, una empresa minera con sede en el Reino Unido:

"Los minerales de aquí son buenos para el país, y la comunidad (local) se beneficiará de ellos", dice Jimmy.

Cada año se extraerán del subsuelo 800 000 toneladas de minerales. Es el mayor proyecto minero de Bosnia-Herzegovina, y representa el 25% de la inversión extranjera directa del país. En pocas palabras: es enorme.

La mina de plata de Vareš Euronews

Nos reunimos con Marko y su equipo de geólogos, que son los buscadores de tesoros de la empresa. Marko, de 29 años, ya ha analizado cientos de testigos de perforación, la mayoría llenos de metales. Hace un año, aún calculaba unos 12 millones de toneladas de yacimiento. La última actualización: el tesoro de ahí abajo pesa 22,5 millones de toneladas, ¡casi el doble!

Marko Matić nos enseña el laboratorio: "Esta es la roca huésped de la mineralización del yacimiento de Rupice en Vareš. Contiene las sulfitas que incluyen plata, oro, cobre, zinc, plomo y antimonio... con grados muy altos de cada elemento".

El jefe de operaciones, el australiano Matthew Hine, está orgulloso de su nueva y reluciente planta de procesamiento, donde se preprocesarán los concentrados de plata, plomo y zinc.

La nueva planta de procesamiento Euronews

La mina supone una inversión de 200 millones de euros. Una vez en funcionamiento, la mina va a contribuir en más de un dos por ciento al PIB bosnio. La puesta en marcha está prevista para principios de 2024.

"Vemos la reciente legislación de la UE sobre el aprovisionamiento interno de sus materias primas críticas como un reconocimiento de la necesidad de que Europa sea independiente en el aprovisionamiento de su propio futuro", afirma Hine, Director de Operaciones de Adriatic Metals, con una amplia sonrisa.

Unos kilómetros más adelante, hay obreros mejorando las vías del tren. Los metales estratégicos de Vareš son necesarios para la transición energética de Europa: para células solares, vehículos eléctricos, estaciones de carga, turbinas eólicas...

Los concentrados de metal se transportarán desde Vareš hasta un puerto de exportación en Croacia. Después se enviarán a las fundiciones europeas de Alemania, Escandinavia y otros países de Europa occidental, principalmente.

Desde el punto de vista geopolítico, la mina bosnia encaja perfectamente en los esfuerzos de la UE por asegurarse materias primas estratégicas. Bosnia-Herzegovina quiere ser miembro de la Unión Europea, ambas partes intentan acelerar la cooperación y estrechar lazos económicos y mejorar las conexiones de transporte.

Pero una cadena montañosa más allá, en la vecina ciudad de Kakanj, surgen las protestas. Hajrija Čobo es profesora de inglés y ha estudiado Derecho medioambiental. Acusa a la empresa minera de jugar sucio con los estudios medioambientales y de haber encargado su realización a un instituto con sede en el Reino Unido que supuestamente no tiene licencia para trabajar en Bosnia-Herzegovina. "Este segundo estudio es prácticamente ilegal en este país. No está aprobado por ninguna autoridad de este país", afirma.

Hajrija Čobo presentó una denuncia ante el Consejo de Europa, en su oficina del Convenio de Berna, que supervisa la protección de la biodiversidad. Se sigue excavando fuera de la zona de concesión, afirma Čobo.

En el maletero de su coche lleva unos cuantos contenedores de plástico enormes. Conoce una fuente de agua aún virgen donde llena los recipientes. Esa es el agua potable que va a utilizar en casa. "Mi gobierno está poniendo en peligro la vida de 40 000 personas al menos en mi ciudad", afirma Čobo. "Para que una empresa británica obtenga beneficios y se emplee a un par de cientos de personas. Sabes cómo se llama? Es neocolonialismo".

Hajrija Čobo presentó una denuncia ante el Consejo de Europa Euronews

Ahora el Consejo de Europa está reaccionando. La oficina del convenio de Berna, jurídicamente vinculante, pide al gobierno de Bosnia-Herzegovina que detenga de momento las actividades mineras hasta que se resuelvan los reproches. Se pide al gobierno que presente un informe oficial al convenio de Berna para aclarar si la mina pone en peligro la biodiversidad.

La ciudad de Vareš tiene una historia minera centenaria. Cuando la región formó parte del imperio austrohúngaro, se intensificó la industrialización. Pero los magníficos y enormes edificios de ladrillo se están desmoronando... Partes de Vareš se reducen a un paisaje de ruinas.

Partes de Vareš se reducen a un paisaje de ruinas. Euronews

Aunque Vareš es en realidad una pequeña ciudad bastante agradable: 22 000 personas vivían aquí una vez. Hoy los números se reducen a 8000. La desintegración de Yugoslavia, la guerra civil, los combates, las masacres, los desplazamientos, la huida y el declive económico dejaron huellas: Edificios abandonados, tejados destrozados, carreteras llenas de casas vacías.

Hoy Vareš ha vuelto a dar un giro al alza: gracias a la nueva mina de mineral, el presupuesto del municipio se ha duplicado. Por fin hay dinero para infraestructuras que se necesitan con urgencia: puentes, gestión de residuos, aislamiento térmico y restauración de edificios.

Desde hace tres años hay incluso una clase de minería subterránea en el instituto de Vareš, ya que la empresa minera contrata personal local. La dirección de la escuela y los padres ven en ello una oportunidad real para sus hijos.

Desde hace tres años hay incluso una clase de minería subterránea en el instituto de Vareš Euronews

Durante la guerra, la familia de Marko abandonó la región y se trasladó a Zagreb, y Marko estudió en Croacia. Haber encontrado trabajo en su país natal, Bosnia, le parece casi un pequeño milagro: "Es una locura, increíble, no podía imaginar que trabajaría aquí", sonríe ampliamente, "pero sucedió. No me lo podía creer".

El pizzero Dario Dodik, también ha vuelto. En cuanto supo de la nueva mina, dejó su trabajo seguro en la capital, Sarajevo, y construyó con sus propias manos y 480 ladrillos este horno para pizzas. Su restaurante y su negocio de hostelería prosperan.

El pizzero Dario Dodik, también ha vuelto. Euronews

"Entre mis empleados, en mi restaurante, hay 5 retornados de la UE. Son personas (locales) que trabajaron en la República Checa, Alemania y ahora trabajan aquí en mi local. Creo que vienen días mejores".