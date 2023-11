Por Euronews en español

Euronews habla con el 12º primer ministro de Israel, bajo cuyo mandato tuvieron lugar sonados conflictos tanto con Hamás como con Hezbolá, así como la Seguna Guerra del Líbano.

"La guerra debe continuar". Así de contundente se muestra el ex primer ministro de Israel, Ehud Ólmert. Con su país intensificando su ofensiva terrestre en Gaza, y en medio de una grave preocupación humanitaria, Ólmert asegura en una entrevista a Euronews que el conflicto solo concluirá cuando el Gobierno de Benjamin Netanyahu consiga su objetivo: el fin absoluto de Hamás.

"Cada ciudadano, cada bebé, cada niño que es asesinado es terrible, terrible", recuerda Ólmert. "Así que no quiero discutir sobre las cifras. Cuando Reino Unido, por ejemplo, dio instrucciones a los embajadores en la ONU para que se votara en contra del alto el fuego... En otras palabras, cuando aprobaron que continuara la operación militar israelí, ¿qué esperaban? ¿Que no hubiera algunas bajas?"

"Aún no hemos llegado al corazón de esta operación", continúa el ex primer ministro. "Jan Yunis, que está en la parte sur de la Franja de Gaza, es el verdadero cuartel general de Hamás. Allí tienen el liderazgo, se esconden, tienen los búnkeres, las posiciones de mando, las plataformas de lanzamiento".

Shona Murray, Euronews: "Es interesante que diga que Jan Yunis es el centro de mando, porque durante la semana pasada nos referimos al hospital Al Shifah como el corazón palpitante de Hamás. Y sin embargo no hemos visto los túneles ni el armamento.

Ehud Ólmert, ex primer ministro de Israel: Sí hemos visto el armamento, lo que no hemos visto es a los líderes. Pero, no sé, hay tantas noticias falsas... Ahora forma parte de la vida, todo se difunde sin ningún cuidado.

Si me hubieras preguntado hace dos semanas, te habría dicho que el centro está realmente en Jan Yunis. Lo que Israel tiene que hacer, en cuanto termine la batalla militar, es anunciar inmediatamente que está preparado para embarcarse en negociaciones con la Autoridad Palestina, para una solución de dos Estados. Eso incluirá entonces a Gaza como parte del Estado palestino".

Hamás nos ha demostrado que son iguales que nosotros: son serios, son sofisticados, son brutales. Tendremos que destruirlos Ehud Ólmert Ex primer ministro de Israel

**Euronews:**¿Debería haber una investigación sobre por qué las Fuerzas de Israel no aparecieron a tiempo? Es decir, cuando hablas con muchas de las familias, están realmente confusas sobre por qué se les dejó solos en el kibutz durante tanto tiempo".

**Ehud Ólmert:**Habrá que hacer una investigación muy exhaustiva. Una cosa sí sé. En el fondo, los que toman las decisiones, cuando presencian un ataque semejante, piensan: "Estos árabes, estos árabes inferiores... ¿Qué saben ellos? ¿qué pueden hacer? ¿Van a ser un rival para nosotros, los israelíes, la nación por excelencia, con toda nuestra sofisticación, todos nuestros cerebros, todo nuestro coraje?".

Nos han demostrado que son iguales que nosotros: son serios, son sofisticados, son brutales. Tendremos que destruirlos.