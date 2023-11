Por Euronews

La ofensiva israelí se recrudece, mientras la población de Gaza apena come una vez al día, y solo comida enlatada. El Ejército israelí dice haber hallado una red de túneles de Hamás bajo el hospital Al Shifa. Israel dice que halló el cadáver de una rehén israelí al lado del hospital.

La ofensiva israelí se recrudece. Un ataque del Ejército israelí en Jan Yunis dejó al menos diez muertos, incluyendo niños, en una redada. Un día antes, las FDI arrojaron panfletos sobre Khan-Younis ordenando a los civiles evacuar y "dirigirse a refugios conocidos".

Mientras, la población gazatí apenas come una vez al día, y solo comida enlatada, según alerta la ONU y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). "El pan se ha convertido en un verdadero lujo", explicaba en rueda de prensa su portavoz.

No hay "zonas seguras". La seguridad no está garantizada

Las agencias de la ONU aseguran que no hay "zonas seguras" en Gaza, por lo que la seguridad no está garantizada.

"No hay ningún lugar seguro en Gaza. Ya sea en el norte, en el sur o en el centro, no hay ninguno. Se ha pedido a la gente que vaya del norte al sur, pero en realidad, un tercio de las personas asesinadas lo han sido en el sur. Así que el sur no es seguro. Incluso los complejos de la ONU no son seguros", declaró Philippe Lazzarini, Comisionado General de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

El Ejército israelí afirma haber encontrado una red de túneles de Hamás bajo el hospital Al Shifa

Israel dice que comenzó a hallar la red de túnelesHamás bajo el hospital Al Shifa de Gaza, donde lleva a cabo desde hace más de dos días una incursión para localizar lo que considera como centro militar del grupo islamista.

"Hoy, la infraestructura de túneles de Hamás quedó expuesta dentro del hospital", dijo un portavoz militar en un comunicado, cuando las tropas siguen buscando lo que identifican como la red subterránea del grupo.

Israel dice que halló el cadáver de una rehén israelí al lado del hospital Al Shifa

El Ejército israelí halló el cadáver de una rehén israelí en un edificio al lado del hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, donde Israel dice que está ubicada la principal infraestructura militar del grupo islamista Hamás, según anunció este jueves.

El cuerpo hallado se identificó como el de Yehudit Weiss, mujer de 65 años secuestrada el 7 de octubre por milicianos palestinos en el kibutz Beeri, comunidad israelí al lado de Gaza, informó un portavoz militar, que detalló que su cadáver "fue extraído por tropas israelíes de una estructura adyacente" al centro médico Al Shifa y posteriormente trasladado a Israel. El hallazgo de su cuerpo es el primero que se realiza en la ciudad de Gaza -el lugar donde se encontró es su centro-, y son también los primeros restos mortales de un cautivo que Israel halla en zonas más al interior del enclave costero tras 41 días de guerra.

Incursión terrestre israelí en Yenín, Cisjordania

Además se informa de una nueva incursión terrestre israelí en Yenin, Cisjordania. Los medios palestinos afirman que las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) avanzan en varias direcciones, apoyadas por 80 vehículos blindados y excavadoras. Varios barrios sufren apagones y la propia Yenín está aislada.