Los electores neerlandeses tienen una cita con las urnas este 22 de noviembre. Unos comicios a los que no se presenta Mark Rutte.

El primer ministro más longevo de los Países Bajos abandona su cargo, tras 13 años en el poder, después de las elecciones. Mark Rutte dejará su despacho en La Haya y lo sustituirá por un aula. Lo anunció en julio, tras la caída de su Gobierno. El país acude a las urnas este 22 de noviembre, en unas elecciones generales convocadas con dos años de antelación.

Aquí tiene todo lo que necesita saber sobre la política neerlandesa, partidos, personalidades y lo que está en juego.

Protesta antigubernamental de organizaciones de agricultores. AP Photo

¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

Apodado "Teflon Mark" por su habilidad para mantener a raya las crisis de Gobierno, o "Mr Normal" por su sencillo estilo de vida, la dimisión de Rutte marca el fin de una era para el país.

Después de tres legislaturas, la inmigración fue el punto de inflexión que hizo caer su cuarto Gobierno de coalición. Durante meses, el primer ministro había estado trabajando en un paquete de medidas para reducir el flujo de nuevos inmigrantes a los Países Bajos. Pero las luchas internas en el Gobierno de coalición sobre la limitación de la reagrupación familiar y la creación de un sistema de asilo de dos niveles le llevaron a tirar la toalla.

Dos de los cuatro partidos de la coalición gobernante -los Demócratas 66 (D66) y la Unión Cristiana (CU)- se opusieron al proyecto de ley, mientras que los otros dos, el VVD y el Llamamiento Demócrata Cristiano (CDA), lo apoyaron.

La idea era reducir el número de familiares autorizados a reunirse con los solicitantes de asilo en el país y hacer que las familias tuvieran que esperar dos años antes de poder reagruparse.

Pocos días después del fracaso de la coalición, Rutte anunció: "No me presentaré como líder de mi partido [los liberales de derechas, VVD] en las próximas elecciones".

"La capacidad de Rutte para crear consenso, su 'estilo de gestión' y su forma pragmática de hacer política, a pesar de su habilidad para sobrevivir a escándalos políticos y defenderse de la extrema derecha, son sin duda algunas de las principales razones que explican su longevidad en el cargo", declaró a Euronews Philippe Mongrain, investigador postdoctoral del Grupo de Investigación sobre Medios de Comunicación, Movimiento y Política de la Universidad de Amberes.

"Rutte ha sido capaz de mantenerse en el poder en uno de los sistemas de partidos más fragmentados de Europa mostrando una voluntad de compromiso y demostrando flexibilidad ideológica cuando ha sido necesario. Quizá sus sucesores sigan un camino similar. Tal vez no", añadió.

La gran pregunta ahora es: ¿quién empujará la política neerlandesa después de Rutte?

Mark Rutte, primer ministro en funciones (Archivo). AP Photo

¿Cómo funcionan las elecciones neerlandesas?

A diferencia de otros países europeos, las elecciones en los Países Bajos suelen celebrarse los miércoles. Esto se hace para aumentar la participación de los votantes.

En el sistema de listas abiertas utilizado en los Países Bajos, cada partido presenta una lista de candidatos en la papeleta electoral y los ciudadanos pueden elegir a qué candidato votar.

Para obtener un escaño en la Cámara de Representantes, el único umbral que debe alcanzar un partido es el número de votos válidos emitidos dividido por 150, el número de escaños de la cámara. Esta ausencia de umbral es poco frecuente en la UE.

Los neerlandeses residentes en las islas de Aruba, Curaçao y San Martín sólo pueden votar si han vivido en los Países Bajos al menos 10 años o han trabajado en la administración pública neerlandesa en una de estas islas, según la página electoral del Gobierno neerlandés.

Desde la Segunda Guerra Mundial, el país ha tardado una media de 94 días en formar una nueva coalición, pero el último gabinete fue el más largo de la historia de posguerra. Se necesitaron 299 días de negociaciones para llegar a un acuerdo.

Los sondeos de opinión sugieren que se necesitarán al menos tres partidos políticos para formar un Gobierno de coalición tras las próximas elecciones.

Preparativos para la jornada electoral. AP Photo

¿Cuáles son los principales partidos?

La votación de los 150 escaños de la Cámara Baja dará paso a una nueva generación de líderes, después de que miembros clave de la cuarta coalición gobernante de Rutte anunciaran también que dejaban la política.

Entre ellos, la viceprimera ministra del país y líder del partido liberal de izquierda D66, Sigrid Kaag. Tomó la decisión por el impacto en su familia de las repetidas amenazas que recibió mientras ocupaba el cargo.

De los 26 partidos políticos que concurren a las elecciones, solo 17 están representados actualmente en el Parlamento.

"Las elecciones neerlandesas son de las más volátiles de Europa Occidental", afirma Mongrain.

Según el investigador postdoctoral, a diferencia de las elecciones de 2021, el VVD, en el poder, tiene ahora dos rivales cercanos: el nuevo partido de centro-derecha y antisistema Nieuw Sociaal Contract (NSC), fundado en agosto por el antiguo diputado independiente y durante muchos años democristiano Pieter Omtzigt; y la lista conjunta del Partido Laborista y la Izquierda Verde, formada en julio y liderada por Frans Timmermans, antiguo vicepresidente de la Comisión Europea.

El último sondeo de I&O Research muestra que estos tres partidos se disputan el poder: El NSC de Pieter Omtzigt con el 27 % de los votos, el partido del ex primer ministro VVD con el 26 % y la coalición de la Izquierda Verde y el Partido Laborista con el 25 %.

"El partido del ex primer ministro, el VVD, no se encuentra en una posición especialmente buena, pero la presidencia no está fuera de su alcance, sobre todo teniendo en cuenta que Omtzigt parece haber descartado la posibilidad de ocupar la presidencia si su partido tiene éxito", afirma Mongrain.

"El nuevo partido de Omtzigt está atrayendo a votantes de varios partidos, entre ellos el VVD, el CDA y el D66, lo que podría explicar, al menos en parte, los resultados algo decepcionantes de estos partidos en las encuestas de intención de voto", añade.

El Movimiento Campesino-Ciudadano (BoerBurgerBeweging, BBB) es otro de los partidos que más fuerza ha tenido en las recientes elecciones regionales.

Las políticas del Gobierno de Rutte contra el cambio climático afectaron a los agricultores del país, que salieron en masa a protestar.

Protesta antigubernamental de organizaciones agrarias en La Haya, Países Bajos, 11 de marzo de 2023. Foto AP/Peter Dejong

¿Quién es Omtzigt y por qué está revolucionando la política neerlandesa?

Pieter Omtzigt es uno de los políticos conservadores más populares de los Países Bajos, y aunque solo hace dos meses que fundó su partido político, el NSC, muchos apuestan por él para ganar las elecciones.

El tecnócrata quiere introducir cambios radicales en el país: "Queremos hacer realidad nuestros ideales, no buscar el poder por el poder", declaró a la prensa este político de 49 años.

Su popularidad radica en su carisma y su lucha contra el 'establishment' político.

El exdiputado de la Apelación Demócrata Cristiana, ahora independiente, se convirtió en mártir al abandonar su partido tras escribir un informe crítico sobre él.

Omtzigt desempeñó un papel clave al destapar el escándalo de las prestaciones por hijos a cargo que provocó la caída del Gobierno de Rutte en 2021.

Las autoridades fiscales neerlandesas habían utilizado un algoritmo para crear perfiles de riesgo para detectar el fraude fiscal. Basándose en estos indicadores, las autoridades penalizaban a las familias por la simple sospecha de fraude. Decenas de miles de familias de los entornos más desfavorecidos quedaron con deudas que no podían pagar.

Su trayectoria destapando lo sucedido e investigando escándalos políticos le ha posicionado como una estrella emergente, pero ¿será capaz de aprovechar su momento?

El líder del partido NSC, Pieter Omtzigt, en un debate electoral. AP Photo

¿Qué preocupa a los votantes?

A la pregunta de qué le quita el sueño al votante neerlandés, hay tres claros ganadores: el poder adquisitivo, la inmigración y el sistema sanitario neerlandés, según un reciente estudio de AD Nieuws.

Como señala Mongrain, la inflación mensual de los alimentos se acercaba al 20 % a principios de año y actualmente ronda el 10 %, según Statistics Netherlands, lo que supone una carga importante para los consumidores.

"Para mantener el poder adquisitivo de los consumidores y financiar el sistema sanitario, muchos votantes ven en los recortes migratorios una solución viable para liberar fondos públicos", añade.

Más del 40 % de los votantes encuestados por AD creen que se gasta demasiado dinero en el sistema de reasentamiento de solicitantes de asilo en el país, así como en otros costes financieros asociados a la migración.

La escasez de vivienda, la transición energética y el cambio climático también están en la mente de los votantes de cara a las elecciones anticipadas de este 22 de noviembre.