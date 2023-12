Bruselas prolonga el uso del glifosato pese a su peligrosidad

La Comisión Europea ha prorrogado la autorización del glifosato diez años, hasta 2033. Pero su renovación aún está en debate. Mientras las víctimas de este herbicida luchan por que se haga justicia, otras voces se alzan en contra o a favor de su uso.

El glifosato, un herbicida muy eficaz para eliminar las malas hierbas, fue introducido en el mercado en 1974. En aquel momento no se sospechaban sus efectos sobre la salud.

La Unión Europea (UE) acaba de renovar su autorización por 10 años.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el glifosato como probable carcinógeno humano en 2015.

"Hemos venido a Quiberon (Bretaña) para hablar con Ludovic. Tiene 52 años. Era paisajista y el glifosato literalmente destruyó su vida", explica Mathieu Orcel, reportero de Euronews.

_"Soy Ludovic Maugé, fui paisajista y tengo cáncer, que contraje con pesticidas mientras trabajaba._Mis hijos... mi niño, yo le enseñé a nadar en esta playa. Son recuerdos que vuelven. Es conmovedor…".

Desde 2020, la vida de Ludovic se ha convertido en una lucha diaria. Pasó seis meses en cuidados intensivos y tuvo que pasar por doce quimioterapias sucesivas.

"La enfermedad fue muy complicada de encontrar porque también es un linfoma que es muy raro, por lo que han sido casi seis o siete meses de peregrinaje médico", cuenta Ludovic.

Euronews: ¿Cómo trabajaba en aquel momento? ¿Cómo trabajaban con el glifosato?

"Hablamos de hace 20 años... Ya lo encontrábamos en casi todas partes, no había ninguna exención como tiene que haber ahora... Simplemente trabajábamos con un pulverizador a la espalda, con una camiseta debajo. Y lo hacíamos manualmente, sin mascarilla, sin guantes, sin nada de nada...", explica Ludovic Maugé.

Roundup, Gallup, Clipper y otros… Estos herbicidas a base de glifosato se consideraban inofensivos en su momento, sujetos a algunas precauciones de uso.

"Los herbicidas son tan potentes que atacan las juntas de los pulverizadores, por lo que automáticamente provocan fugas. De hecho, a menudo tenemos la espalda empapada.(...) Cuando enfermé, realmente no establecí la conexión con el glifosato. Hasta un momento dado, por supuesto, cuando los análisis de sangre revelaron que mi sangre estaba envenenada con glifosato. (...) M__i indemnización es muy miserable. Monsanto me paga 300 euros al mes, por mi indemnización, por mi enfermedad. Llegué a perder la cabeza... En un momento dado no reconocía a mi esposa, a mis hijos... Es conmovedor, es muy duro", cuenta Ludovic Maugé.

En busca de justicia

Hoy por hoy, Ludovic ya no tiene fuerzas para perseguir a Monsanto. Sin embargo, se han ganado numerosos juicios en todo el mundo contra el gigante alemán Bayer, que compró Monsanto en 2018.

Tenemos una cita con el señor letrado Lafforgue. Es un abogado especializado en estos temas. Fue el primero en poder establecer el vínculo entre la patología de sus clientes y el uso de herbicidas y pesticidas. Él fue quien ganó el primer caso contra Monsanto.

_"Nos enfrentamos a un auténtico lobby de los pesticidas que intenta ocultar la peligrosidad de los pesticidas para que los agricultores y sus empleados sigan utilizándolos._Este lobby interviene a todos los niveles. Primero interviene a nivel europeo, cuando se aprueban las sustancias activas. Los estudios que se tuvieron en cuenta para esta renovación de la aprobación no son concluyentes y, sobre todo, los estudios que deberían haberse tenido en cuenta, que muestran la peligrosidad de estas sustancias activas, fueron excluidos por motivos equivocados por las autoridades europeas", afirma Maître Lafforgue.

Nos pusimos en contacto con Bayer y los grupos de presión a favor de los pesticidas, ninguno de los cuales nos concedió una entrevista.

Dos tercios de los europeos contra el glifosato

Según una encuesta reciente, dos tercios de los ciudadanos europeos piden una prohibición total de pesticidas como el glifosato.

"Debemos evitar que este veneno siga propagándose". João Camargo investigador agroindustrial

Numerosas ONG y cientos de ciudadanos muestran a menudo su rechazo a los pesticidas en las calles. Este es el caso de João Camargo, investigador agroindustrial.

"Debemos seguir luchando contra el glifosato, porque la decisión de aprobar y seguir promoviendo este veneno durante otros diez años es inaceptable. Es un problema de salud. Es una cuestión agrícola. Es una cuestión de futuro. Debemos evitar que este veneno siga propagándose", señala.