Javier González tardó un minuto en llegar hasta los inmigrantes que habían sido arrojados al mar frente a las costas españolas, pero cuando llegó, uno de ellos ya había muerto.

Javier González y su equipo estaban terminando de grabar un vídeo promocional en la playa de Sancti Petri, al sur de España, cuando divisaron una lancha acercándose a la orilla con más de veinte personas a bordo.

A pesar de que la imagen no era poco habitual para los lugareños, ya que la playa es un “punto caliente” para narcotraficantes o lanchas que llegan, tal y como lo describe González, lo que el español vio esta vez le heló la sangre.

Los 27 migrantes del norte de África que iban en la lancha estaban siendo arrojados al agua uno a uno, en medio de un importante temporal.

“Había muchísima corriente, no sabían nadar y llevaban muchísima ropa encima. Estaban nadando a contra corriente y ahogándose”, cuenta González a Euronews, que conoce la zona porque regenta Náuticas Gurri, una escuela de surf en esta misma playa.

“Con la corriente del mar, que te empuja hacia el fondo, se iban para abajo”, añade.

Una vez los traficantes arrojaron a todos los migrantes que iban en el barco a unos 50 metros de la orilla, la lancha dio media vuelta y huyó.

Fue entonces cuando González cogió su zodiac y se lanzó al mar junto a su hijo a rescatarlos.

“Tardé un minuto aproximadamente en llegar a donde estaban desde que cayeron al agua y cuando los alcancé uno ya estaba ahogado boca abajo”, cuenta González.

“Empezamos a subir a las personas a la lancha, pero algunos ya tenían espuma blanca en la boca”, añade.

El resto del equipo, que se había quedado en tierra porque no conocían la zona ni cómo funcionan las corrientes, llamó a los servicios de emergencia y a la policía.

Según la Guardia Civil, los ocupantes de la lancha salieron de Marruecos en grupos de hasta 40 personas que fueron dejadas en el mar en diferentes grupos a lo largo de la costa andaluza.

De los 27 arrojados en esa zona tan peligrosa del mar, sólo ocho llegaron a la playa, cuatro murieron ese mismo día y podría haber más desaparecidos.

La policía española está llevando a cabo una investigación.

Rescate de migrantes en la orilla de una playa, cerca de Cádiz, España. Jorge Gonzalez Casares/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Amenazados a punta de pistola

Como muchos de los migrantes que iban en la barca no querían saltar al agua porque no sabían nadar, y la embarcación no podía acercarse más a la orilla porque si no iba a encallar, los traficantes utilizaron la violencia para echarles.

“Uno de los chicos nos contó que le habían amenazado con una pistola para que saltara. A los otros vi como les empujaban porque se negaban a saltar”, dice González.

Una vez pudieron rescatarlos y llegaron a la orilla, los propios miembros del equipo se pusieron a reanimar a los migrantes y darles calor con su propia ropa mientras esperaban a los servicios de emergencia.

Angustiados, hicieron lo que pudieron hasta que llegaron los profesionales de la Cruz Roja y la Guardia Civil.

Muchos se preguntan qué hubiese pasado si el heroico grupo no hubiese estado ahí para salvarles.

“Había tres o cuatro que estaban en muy malas condiciones. Otros tenían hipotermia”, añade.

Las primeras investigaciones apuntan a que la lancha estaba tripulada por cuatro personas, dos españoles y dos marroquíes. También se cree que los migrantes llegaron a pagar hasta 5.000 euros por el viaje.

González denuncia que la zona es conocida por ser un “punto caliente”.

“Aquí si no llegamos a estar nosotros… Yo no soy un profesional, no tendría por qué saber cómo socorrer. El servicio marítimo debería tener más medios y estar presente”, señala.

A pesar de que el foco de la inmigración irregular está puesto en las españolas Islas Canarias, donde se producen el 70% de los desembarcos, las llegadas a la península ibérica siguen siendo una constante.

Según denuncia la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, la distancia que separa España de África son 14 kilómetros y, aunque esta ruta migratoria no se puede comparar a la canaria, a esta zona han llegado unas 800 personas en lo que va de 2023.

Hasta el momento también han muerto nueve personas en la costa de Cádiz, donde pertenece la playa de Sancti Petri.