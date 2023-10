El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, aseguró ante la prensa sentirse "legalmente violado".

La cumbre informal de la UE celebrada en Granada se vio ensombrecida por los primeros ministros de Hungría y Polonia, que se opusieron a la publicación de una declaración conjunta centrada en la migración.

El resultado formal de la reunión obvió cualquier referencia a la política migratoria, una omisión flagrante dados los recientes acontecimientos en la isla italiana de Lampedusa.

Lo cierto es que no es la primera vez que Viktor Orbán y Mateusz Morawiecki unen sus fuerzas para desbaratar un comunicado del Consejo Europeo. Ya lo hicieron a finales de junio.

Ambos casos estaban relacionados con el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, una reforma integral de la política migratoria del bloque que establece un sistema de "solidaridad obligatoria" para garantizar que los 27 Estados miembros, sin excepción, contribuyan a la gestión y acogida de los solicitantes de asilo.

El Nuevo Pacto, que se encuentra en fase de negociación, recibió el miércoles un fuerte impulso después de que el Consejo de la UE alcanzara su tan esperada posición sobre la quinta y última pieza del complejo rompecabezas: el Reglamento de Crisis.

"Una violación legal"

La legislación se aprobará por mayoría cualificada, como prevén los tratados de la UE, lo que significa que ni Polonia ni Hungría podrán ejercer el derecho de veto.

"No tememos los diktats de Berlín y Bruselas", dijo Morawiecki a su llegada, censurando lo que calificó de "sanciones draconianas". Viktor Orbán fue más allá, comparando las normas de mayoría cualificada con una agresión sexual.

"No hay ninguna posibilidad de llegar a ningún tipo de compromiso y acuerdo sobre migración. Políticamente, es imposible. No hoy, sino en general, en los próximos años. Porque legalmente estamos, cómo decirlo, violados", dijo Orbán ante unos sorprendidos periodistas. "Así que, si te violan legalmente, te obligan a aceptar algo que no te gusta".

Los comentarios, controvertidos incluso tratándose de Orbán, prepararon el escenario para el resto del día, desembocando en un fracaso ampliamente anticipado a última hora de la tarde.

El bloqueo obligó a Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, a publicar una declaración separada en su propio nombre. En la declaración de Granada no se hace referencia alguna a la migración, sino que se abordan diversas cuestiones de carácter económico, como la energía, la tecnología y la competitividad.

"La declaración sobre migración cuenta con un amplio apoyo y contiene lo aportado por mí y por la Comisión sobre la dimensión exterior de la migración", dijo Michel a la prensa, refiriéndose al compromiso con los países de origen y tránsito.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, admitió por su parte que existía cierto "riesgo" al intentar incluir la migración en el texto final, si bien recordó que lo realmente importante era el acuerdo preliminar del miércoles sobre el Reglamento de Crisis.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que también intervino en la rueda de prensa, se mostró optimista y dijo que el nuevo pacto estaba en camino. "Hay muchas posibilidades de que supere la línea de meta", dijo von der Leyen.

El objetivo común del bloque es concluir las negociaciones sobre el Nuevo Pacto antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo, previstas para junio de 2024.