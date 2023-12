Donald Trump no ha querido descartar abusar del poder para buscar represalias si vuelve a la Casa Blanca. Trump está "decidido a destruir la democracia estadounidense”, declaró el presidente Joe Biden.

PUBLICIDAD

El expresidente Donald Trump ha sugerido que podría abusar del poder si es elegido de nuevo en la Casa Blanca en 2024.

En declaraciones al presentador de Fox News Channel Sean Hannity, el candidato presidencial rechazó las preguntas sobre las crecientes críticas demócratas a su retórica.

Trump se ha referido con frecuencia a sus rivales políticos como "alimañas" y ha prometido tomar represalias si gana un segundo mandato, por lo que, según él, son acusaciones contra él por motivos políticos.

Trump ha dominado las primarias presidenciales republicanas, lo que ha llevado al actual presidente Joe Biden a redoblar sus propias advertencias, sosteniendo que Trump está "decidido a destruir la democracia estadounidense”.

"¿Promete a Estados Unidos, esta noche, que en ninguna circunstancia abusaría del poder como represalia contra nadie?", preguntó Hannity a Trump en la entrevista grabada en Davenport, Iowa.

"Excepto el primer día", respondió Trump, “quiero cerrar la frontera y quiero perforar, perforar, perforar".

Trump repitió entonces su afirmación: "me encanta este tipo", dijo sobre el presentador de Fox News, "me dice: 'no vas a ser un dictador, ¿verdad?', y le digo: 'no, no, no, aparte del primer día. Vamos a cerrar la frontera y vamos a perforar, perforar, perforar. Después de eso, no soy un dictador'".

Anteriormente, en la entrevista, Hannity había preguntado a Trump si "de alguna manera" tenía "algún plan, si es reelegido presidente, de abusar del poder, de saltarse la ley y usar el Gobierno para perseguir a la gente."

"¿Quieres decir cómo lo están usando [los demócratas] ahora mismo?". respondió Trump.

La retórica de campaña de Trump y sus ambiciosos planes para un segundo mandato, que incluyen el despido de gran parte de la burocracia federal y la persecución de sus rivales, han alarmado a los demócratas.

Donald Trump nos ha estado diciendo exactamente lo que hará si es reelegido y esta noche ha dicho que será un dictador el primer día. Los estadounidenses deberían creerle. Joe Biden Presidente de los Estados Unidos

Estos planes han convertido en uno de los principales argumentos electorales de Biden, que se prepara para una posible revancha contra Trump.

"Donald Trump nos ha estado diciendo exactamente lo que hará si es reelegido y esta noche ha dicho que será un dictador el primer día. Los estadounidenses deberían creerle", dijo en un comunicado la jefa de campaña de Biden, Julie Chávez Rodríguez.

En una serie de actos de recaudación de fondos celebrados el martes, Biden volvió a advertir de que Trump y sus aliados pretenden "destruir" las instituciones democráticas y arremetió contra el favorito del Partido Republicano.

Trump intentó, presuntamente, anular los resultados de las elecciones de 2020, y actualmente se enfrenta a cargos penales en relación con estos hechos.

El propio Donald Trump ha intentado darle la vuelta a la tortilla y, en un discurso pronunciado el sábado en Iowa, afirmó que Biden es el verdadero "destructor de la democracia estadounidense".

Trump se aferra a su antigua creencia de que las cuatro acusaciones penales contra él demuestran que el actual presidente está haciendo un mal uso del sistema de justicia federal, para perjudicar a su principal rival político.

Trump ha prometido procesar a Biden si gana las elecciones en 2024.

Hannity, partidario y asesor de Trump desde hace mucho tiempo, a menudo ha parecido utilizar sus entrevistas para entrenar al expresidente para que diga cosas que le beneficien políticamente.

PUBLICIDAD

Los críticos dicen que las preguntas que hizo el martes parecían ser otro ejemplo de esos esfuerzos.

El evento se había anunciado como un encuentro el día antes de que los principales rivales de Trump se reunieran en la Universidad de Alabama, en Tuscaloosa, para el cuarto debate del Partido Republicano.

Aunque estos encuentros suelen incluir preguntas del público, sólo Hannity hizo preguntas a Trump el martes. Hannity grabó una entrevista similar con Trump en julio.

Una vez más, Trump no asistirá al debate del miércoles y pasará la tarde en un acto de recaudación de fondos en Florida.

A pesar de toda la polémica que le rodea y de su campaña de reelección, ha estado dominando a sus rivales tanto a nivel nacional como en Iowa, que dará el pistoletazo de salida a las elecciones con sus caucus (asambleas privadas para elegir delegados en varios Estados de Estados Unidos) el 15 de enero.

PUBLICIDAD

La lista de rivales incluye al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que ha ido perdiendo fuelle, y a la exembajadora ante Naciones Unidas Nikki Haley, que ha ido ganando impulso tras una serie de actuaciones bien valoradas en los debates.

DeSantis ha pedido a Trump que cumpla su promesa de campaña de visitar cada uno de los 99 condados de Iowa y también le ha pedido repetidamente que se una a los debates.

"Sal de tu mazmorra. Sal del teclado, súbete al escenario del debate y vamos", dijo el martes en Florida.

Tras la grabación de la entrevista con Hannity, Trump visitó el Front Street Pub & Eatery de Davenport, donde se detuvo ante las mesas y firmó gorras rojas de "Make America Great Again''.